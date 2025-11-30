為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮馬太鞍溪慰助金 已撥款達8.9億

    2025/11/30 05:30 記者花孟璟／花蓮報導

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災造成光復鄉嚴重災情，內政部國土署、衛生福利部針對受災戶發放慰助金，每戶共卅五萬元。不過在社群媒體的光復災民社團中，仍有災民反映申請後仍未撥款。內政部國土署表示，目前受理的申請案有七成合格，合格案件中九成已撥款，總金額八．九二億元，提醒民眾今天是申請最後一天。

    在馬太鞍溪堰塞湖溢流災害發生後，國土署積極整合公私資源，推動「馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶家園復原慰助金專案」每戶十萬元，經行政院十月三日核定，另有衛生福利部發放家園清理支持方案五萬元、房屋修復暨家庭支持救助金廿萬元，共卅五萬元。

    內政部國土署指出，統計至十一月廿八日為止，慰助金共受理三九〇三件，審查合格案件二八六二件，合格比例七十三％，已造冊請衛福部核撥二六七三件，已實際核撥二五一一件，核撥金額八億九二八五萬元。

    內政部說明，針對民眾反映尚未領到慰助金，多為同一地址戶長或屋主多人重複申請，或是同一人申請多處地址、申請建物無門牌、非作為居住使用或申請資料有缺漏等事項，尚待補正，須進一步審核或通知民眾補件，全力趕辦審核並通知合格民眾領取。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播