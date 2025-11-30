花蓮馬太鞍溪慰助金 已撥款達8.9億

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災造成光復鄉嚴重災情，內政部國土署、衛生福利部針對受災戶發放慰助金，每戶共卅五萬元。不過在社群媒體的光復災民社團中，仍有災民反映申請後仍未撥款。內政部國土署表示，目前受理的申請案有七成合格，合格案件中九成已撥款，總金額八．九二億元，提醒民眾今天是申請最後一天。

在馬太鞍溪堰塞湖溢流災害發生後，國土署積極整合公私資源，推動「馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶家園復原慰助金專案」每戶十萬元，經行政院十月三日核定，另有衛生福利部發放家園清理支持方案五萬元、房屋修復暨家庭支持救助金廿萬元，共卅五萬元。

內政部國土署指出，統計至十一月廿八日為止，慰助金共受理三九〇三件，審查合格案件二八六二件，合格比例七十三％，已造冊請衛福部核撥二六七三件，已實際核撥二五一一件，核撥金額八億九二八五萬元。

內政部說明，針對民眾反映尚未領到慰助金，多為同一地址戶長或屋主多人重複申請，或是同一人申請多處地址、申請建物無門牌、非作為居住使用或申請資料有缺漏等事項，尚待補正，須進一步審核或通知民眾補件，全力趕辦審核並通知合格民眾領取。

