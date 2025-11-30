「全民安全指引」 花蓮已發5.9萬份近5成

花蓮民眾陸續收到台灣全民安全指引手冊，目前發放將近一半。（民眾提供）

宜蘭大同、南澳幅員廣已開始發送 新北、宜縣12月15日開始寄送

內政部發放「台灣全民安全指引」手冊，九月才發生堰塞湖災害的花蓮縣列為第一梯次發送對象，國防部十一月十九日寄出手冊，縣府統計，目前全縣已發放接近五成；宜蘭的大同鄉與南澳鄉兩原住民鄉鎮，因幅員廣列為第一梯次已經開始發送，目前發送過程都相當順利。收到手冊的民眾說，內容簡明易懂，小小本適合放在防災包內，但也有長輩覺得「太小本了」應該加大。

請繼續往下閱讀...

花蓮萬榮鄉、鳳林鎮受災 尚未發放

內政部規劃紙本的台灣全民安全指引手冊，每戶發放一本，希望不擅長使用網路的民眾也能透過紙本手冊，提升全民對天災、疫病、極端氣候及敵人侵略等危機應對能力，花蓮縣設籍家戶數十三萬二五一一戶，截至廿八日為止，已發出五萬九一六〇份，發放率四十五％，目前除了萬榮鄉、鳳林鎮因為鳳凰颱風淹水災情仍忙於復原，尚未發放，各鄉鎮都已透過村里鄰長系統發送。

光復鄉民︰新版可增堰塞湖警報

堰塞湖重災的光復鄉近五千一百戶，已發出二千六百戶，已超過一半，村鄰長發放都很積極。領到手冊的光復鄉民眾說，橘色的小冊子內容很生活化，幫助民眾思考天災準備的問題，也有介紹防空警報、海嘯警報的差別，但沒提到堰塞湖警報比較可惜，他透過網路查詢，警報聲是「鳴五秒、停五秒」共重複九次，希望如果有新版可以增加更多內容。

新北176萬戶、宜縣19萬戶 列第三梯次

新北市和宜蘭縣則列為第三梯次，國防部預計十二月十五日開始寄出，新北市預估有一七六萬戶，各區公所收到手冊後依作業流程，將在二週內發送完成。

宜蘭很多人在問，為何還未收到手冊，縣府表示，詢問度很高，很多人都相當期待。宜蘭縣有十九萬餘戶，收到手冊後會在二週內發送完成。

