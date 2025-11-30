為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    太平青鳥書店熄燈 童子瑋建議改青年旅宿

    2025/11/30 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    利用基隆太平國小舊校舍再利用的太平青鳥書店歇業，議長童子瑋表示，應改為青年旅宿。（資料照）

    利用基隆太平國小舊校舍再利用的太平青鳥書店歇業，議長童子瑋表示，應改為青年旅宿。（資料照）

    利用基隆太平國小舊校舍再利用的太平青鳥書店今年十月廿二日歇業，不少民眾感到惋惜，對於太平國小舊校舍未來使用，民進黨籍基隆市議長童子瑋表示，應改為青年旅宿，成為觀光客「認識基隆的起點」。

    位在基隆港西岸「KEELUNG」地標旁邊的太平國小，主要供早期基隆港碼頭工作者的子弟就學，學生數從全盛時期的一千多人，到二〇一七年受少子女化影響，學生人數僅剩十七人，同年宣布廢校，為讓閒置空間得以利用，基市府與青鳥書店攜手合作，利用太平國小舊校舍，轉型為人文設計書店，二〇二一年十月廿三日，太平青鳥書店開幕，開啟多元閱讀、城市想像及文化體驗新美學空間；但畢竟買書人口有限，於今年合約到期而結束營業。

    童子瑋指出，他一直認為「青年旅宿」是值得探索方向，類似日本尾道市將老建物改造成旅宿模式，讓旅人真正住進去，以生活節奏去認識一座城市，若能把這樣的概念帶入太平國小舊校舍，或許能讓這裡從「看風景的書店」，成為「認識基隆的起點」。

    前太平國小校長陳建文表示，市府將於明年初重新招標，不論是打造旅宿、展演空間，或是其他尚未被提出的發展模式，他都歡迎市民共同提供意見，為這座坐擁山海景致的老校舍，尋找最適合的下一段故事。

