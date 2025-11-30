基隆「舒淇橋」多破損 市府︰非危橋持續維護

基隆中山人行陸橋多處樑柱龜裂、鋼筋外露，有安全隱憂。（記者盧賢秀攝）

基隆市連接孝四路與安一路的中山陸橋，一旁的人行陸橋曾為電影《千禧曼波》取景地，也被稱為「舒淇橋」，最近舒淇執導的電影「女孩」在韓國的國際影展大放異彩再度受矚目。但市議員說，這座陸橋看似浪漫卻多處破損、龜裂有安全隱憂，擔心重蹈二〇一三年基隆人行陸橋坍塌意外，希望市府評估該拆就拆。對此市府工務處表示，中山橋及人行陸橋不是危橋，持續維護中，將待基隆捷運第二階段定案後再做整體評估。

中山陸橋重建啟用 至今已近50年

基隆市中山橋前身是日治時代興建的高砂橋，連接基隆火車站前站與後站，一九七七年重建啟用至今已近五十年。一旁人行陸橋因為電影《千禧曼波》在此取景，藝人舒淇漫步這座陸橋回眸鏡頭令人著迷，地方人士稱這座人行陸橋為「舒淇橋」。

議員憂心修了又裂 潛藏安全隱憂

議員郭美秀表示，這座陸橋橋墩或接縫處等多處破損、石塊剝落、鋼筋外露，修修補補不是辦法，修了又裂，外表看起來很漂亮，其實潛藏危機，希望不要再重蹈二〇一三年人行陸橋坍塌意外，造成一名女子跌落受傷，鬧得全國皆知。

去年花逾500萬整修 更新防護網、照明

郭美秀指出，過去就有中山橋拆除平面化的計畫，後來不了了之，她要求市府邀請專業技師鑑定安全性，評估是否屬於危橋，該拆就拆，不要留個不定期炸彈，要以民眾安全為考量。

基隆市政府工務處表示，中山橋及人行陸橋在二〇二四年曾斥資五百多萬元整修，全面更換鏽蝕防護網、更新照明，破損的部分也加以維養。工務處長簡翊哲表示，未來是持續維護、拆除平面化或是拆除重建，將視基隆捷運第二階段的軌道建設方向定案後，再做整體的評估及規劃。

