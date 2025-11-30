為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    金華社宅特四暫存文資 行政大樓案恐延宕6年

    2025/11/30 05:30 記者甘孟霖／台北報導
    金華社宅特四、特五基地開發將蓋行政大樓與社宅，因特五基地挖出文物而尚未動工。圖為特五基地現況。 （記者甘孟霖攝）

    金華社宅特四、特五基地開發將蓋行政大樓與社宅，因特五基地挖出文物而尚未動工。圖為特五基地現況。 （記者甘孟霖攝）

    台北市大安區金華社宅特四、特五基地開發將蓋行政大樓與社宅，不過因特五基地挖出文物而尚未動工。市議員王欣儀指出，市府目前為處理特五基地的文資爭議，決定將原先要蓋行政大樓（含消防局宿舍、警局辦公室、長照單位等）的特四基地先用來暫存文資，等特五的社宅蓋完後再將文物移回；本來兩基地要同時開發，現在行政大樓要等二〇三一年社宅完工後才能啟動，犧牲基層警消權益與長照需求，延宕至少五至六年，錯誤又短視近利。

    議員質疑犧牲警消權益與長照需求

    都發局表示，會加速特五基地工程，預計二〇三一年完工，並同步評估文資暫存替代地點，讓特四基地儘早啟動建設。

    北市府於特五基地興建「大安區金華公共住宅」，二〇二三年試掘時挖出長百餘公尺「尖底明溝」，是以清朝「台北城牆石」砌成的日治遺構，進行遺構提取作業時，又發現史前陶，經文化資產委員進行文資價值審查會勘，將「尖底明溝」登錄為歷史建築，該基地至今仍未動工。

    王欣儀指出，原先廠商評估古物移置八里、宜蘭皆可技術克服，而市府選擇將文資放到特四，認為可就近管理保護並節省公帑約四五〇〇萬元，導致行政大樓要延宕五、六年。

    她說，和平東路派出所使用近五十年、空間狹小破舊，經多年爭取遷建才納入特四，另特四也規劃新增四十二戶消防宿舍、日照中心等，都因市府決策延宕。她質疑，未來還有缺工、缺料、物價上漲等風險，誰能保證增加的經費不會超過四五〇〇萬元？

    都發局︰評估替代地點 儘早啟動建設

    都發局表示，依據今年文資大會審議通過的修復再利用計畫，特五基地內的「舊台北監獄尖底明溝」就近移置至特四基地保存，未來特五完工後再移回展示。施工期程方面，特四基地調整為二〇三一年開工、二〇三六年完工；後續將推動特五基地工程，預計二〇二六年下半年開工、二〇三一年完工，並同步評估文資暫存替代地點，使特四基地可儘早啟動建設。

