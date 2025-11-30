為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    成本考量 匠師技藝傳承面臨斷層

    2025/11/30 05:30

    記者孫唯容／專題報導

    「陳天來故居」為北市文化局首件代私人執行的文化資產修復工程，去年大動作宣告修復工程開工，不過目前面臨文化部審定的「匠師」缺乏，導致工程停工。長年研究古蹟保存的台灣科技大學建築系教授王惠君認為，日本社會氛圍認為擔任匠師擁有高地位，且以師徒制傳承，在嚴格要求品質之下，願意給予匠師高收入，反觀台灣透過廠商承包，其為降低成本，皆以一名匠師帶領多名泥作、木作等師傅完成修復，恐面臨技藝傳承嚴重斷層。

    日本匠師師徒制傳承 地位高待遇好

    「對於年輕人來講，學習古蹟修復相關技能，是否能作為從事一生的工作？是問題關鍵。」王惠君表示，以日本為例，很多年輕人都大方表示「自己就是想成為一名大木匠師」，在日、德兩國都認為當匠師十分驕傲，且社會地位上的肯定超過台灣，我國年輕人也不少人對於做木工有興趣，但敢不敢投身做終身事業，就是另外一回事。

    王惠君指出，在有興趣投身終身事業前提下，日本年輕人願意跟著匠師數年學習後，下一步去認證成為一名真正匠師，但台灣連前期願意學習的年輕人都缺乏，後續就會導致人才斷層，且台灣現在在成本考量下，多是委託營造廠以「口頭指導」的模式，由一名認證過的匠師，帶領泥作、木作等師傅完成修復。

    台灣多以匠師帶領泥作、木作師傅修復

    王惠君說，但日本不同，他們對品質有一定要求，有明確的鑑別標準，要求執行修復團隊，每個項目必須從頭到尾都由認證過的匠師去執行，廠商也不得不付錢給這些專業匠師，匠師有好的待遇，也就有更多人願意擔任匠師，也能從根本改善產業現況。

    王惠君也認為，民眾看到一棟建築物遲遲不完工，都會有所質疑，不過以日本為例，不少修復工程都以「慢慢修」為常態，因為古蹟修復工程數目，不似新建築數量龐大，廠商聘請的匠師有限，也會給匠師更多時間，但壞處是會面臨古蹟因修復時間拖長「壞得更嚴重」，這兩者都需要考慮。

