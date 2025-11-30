古蹟陳天來故居修復 缺「匠師」工程停擺

古蹟「陳天來故居」去年展開修復。（資料照）

北市首件代私人執行文資修復工程 斥資逾億元 去年開工 竣工恐無期

記者孫唯容／專題報導

直轄市定古蹟「陳天來故居」產權複雜，在二〇〇六年被認定為古蹟後，建物長期閒置導致損壞嚴重，北市文化局介入溝通整合，歷經十年終於促成修復工程，為文化局首件代私人執行的文化資產修復工程，二〇二四年三月廿七日舉辦修復工程開工典禮，預計投入一億一七五〇萬元進行修復，並在現場公告預計二〇二六年四月四日完工，未料，現階段卻因缺乏「匠師」導致工程被迫停擺，竣工之路恐遙遙無期。

1924年落成 展現當代歐風洋樓風格

陳天來為「錦記茶行」創辦人，同時是北台灣茶業發展的重要推動者，致力於藝文、教育等公共事務，其故居落成於一九二四年，建築擁有木作飾面天花及壁牆、木雕樓梯及花紋鏡面等裝飾，展現當代歐風洋樓風格。空間格局原貌除主體建築，設有二進一層洋房，共同圍塑具風水意義之假山水池庭院，於二〇〇六年認定為直轄市定古蹟。

產權複雜 歷經10年才促成修復

陳天來故居產權複雜且修復經費龐大，建物長期閒置導致損害日益嚴重，文化局引入北市文資平台團隊進行輔導，歷經十年終於促成修復工程，是文化局首件代私人執行的文化資產修復工程，在私有文資修復保存上具有指標意義。

材料也具特殊多樣性 文化局緊盯進度

文化局說明，陳天來故居需有木作、瓦作、泥作，以及窗飾雕花等修復工程，並以文化部核定的匠師承接，包含動工前的修復細部調查，以及相關修復材料確認等，上述項目皆因匠師稀缺，且修復調查及項目種類繁多，再加上材料的特殊多樣性，導致匠師及部分工班目前僅零星進場調查，間接影響承作意願，故致使工程進度落後。

文化局已要求營造廠商，依施工計畫核定期程辦理相關材料抽檢試驗，並每週召開工務會議追蹤材料訂做試作，以及後續匠師規劃安排進程。倘若進度落後達契約所約定的幅度，將依約先請施工廠商提送趕工計畫，若不如計畫所預期，且落後幅度達廿％以上，也不排除依約跟廠商終止契約。目前文化局執行文化資產施工及監造案件共計十九處，除了直轄市定古蹟陳天來故居修復工程，其餘工程進度皆無停工狀況。

古蹟「陳天來故居」修復工程，因缺乏「匠師」導致停擺。（記者孫唯容攝）

