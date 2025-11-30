TPASS 2.0+ 明起上路 91條國道客運路線 乘車回饋金最高30％

西班牙時隔31年，再次爆發非洲豬瘟；非洲豬瘟中央災害應變中心昨日鄭重呼籲，國人切勿自ASF發生國家攜帶或以郵包寄送豬肉產品回國；情境照。（資料照，記者楊媛婷攝）

交通部十二月一日起升級推出「TPASS 2.0+」公共運輸常客優惠方案，針對九十一條中長途國道客運路線（西部七十公里以上及東部國道客運路線）每月搭乘達指定次數，最高可回饋乘車金額卅％，其它公共運輸仍依既有回饋條件計算回饋金額。

公路局運輸組組長梁郭國說明，TPASS 2.0+方案除針對中長途國道客運設計不同回饋條件，讓返鄉或遠行乘客可累積回饋次數外，也同步開放使用電子支付方式（悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay）納入累計，即日起可至各票證公司APP點選將電子支付帳號登錄成為TPASS 2.0+常客優惠會員。

從十二月起，自完成登錄次日起即可開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，並在次月廿五日由票證公司自動匯入回饋金到電子支付帳戶；若為電子票證使用者，可比照之前TPASS 2.0方式至各票證公司記名專區記名登錄。

先前已完成記名登錄之電子票證無須另外登錄，領取回饋金方式是於次月廿五日起，至四大超商櫃台由店員協助，或到台北捷運各站悠遊卡售卡加值機或票證公司APP靠卡領取回饋。

台鐵訂票上限將放寬至9張

另外，台鐵公司也宣布，現行台鐵預約訂票，一般個人訂票每人（每個身分證字號）每個乘車日最多可預訂六張乘車票，因應旅客需求，台鐵規劃上限提高到九張，預計明年一月上路。

