    首頁 > 生活

    西班牙爆非洲豬瘟 農業部：禁產品輸台

    2025/11/30 05:30 記者黃宜靜／台北報導
    西班牙時隔31年，再次爆發非洲豬瘟；非洲豬瘟中央災害應變中心昨日鄭重呼籲，國人切勿自ASF發生國家攜帶或以郵包寄送豬肉產品回國；情境照。（資料照，記者楊媛婷攝）

    西班牙時隔31年，再次爆發非洲豬瘟；非洲豬瘟中央災害應變中心昨日鄭重呼籲，國人切勿自ASF發生國家攜帶或以郵包寄送豬肉產品回國；情境照。（資料照，記者楊媛婷攝）

    西班牙時隔卅一年，再次爆發非洲豬瘟。非洲豬瘟中央災害應變中心昨日提醒，台灣與西班牙之間雖然無直接通航，但有直接通郵，呼籲民眾不要自非洲豬瘟發生國家攜帶或以郵包寄送豬肉產品回國，違規輸入者首次即重懲廿萬元罰鍰，第二次以上裁處一百萬元；以快遞或貨運輸入者，最重可處七年以下有期徒刑，得併科三百萬元以下罰鍰。

    違規運送最高可罰300萬元

    應變中心說明，西班牙於十一月廿八日證實境內出現非洲豬瘟案例，依據世界動物衛生組織（WOAH）疫情通報，西班牙先前最後一例發生在一九九四年九月，這是西班牙清零以來，首次檢出非洲豬瘟，顯見國際間疫情仍不斷升溫。

    應變中心也表示，農業部昨日已公告將西班牙從非洲豬瘟非疫區國家刪除，活豬及豬肉產品即日起裝船（機）啟運者禁止輸入台灣，違者將處以退運或銷毀；也將西班牙列入過去三年發生非洲豬瘟國家及高風險國家名單，加強邊境檢疫。

    應變中心指出，根據統計，西班牙二〇二三年至二〇二五年對台分別輸入二萬五四五二公噸、一萬六〇一九公噸、一萬七三八四公噸豬肉產品，輸台豬肉數量僅次於加拿大，呼籲進口業者務必遵守檢疫規定，以免產生損失。

    應變中心強調，台中梧棲養豬場發生非洲豬瘟疫情，經控制後已成功阻絕傳播風險，將於明年爭取再次列入非洲豬瘟非疫區國家，民眾若違規自非洲豬瘟發生國家攜帶、快遞及郵寄方式輸入豬肉製品，將提高疫病入侵風險，影響我國養豬產業。

