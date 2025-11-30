馬太鞍溪便道2度通車 居民開心放鞭炮

馬太鞍溪便道第2度宣布通車，昨日中午大批車輛通過，中斷14天的台9線又恢復了。（記者花孟璟攝）

阿嬤直呼：我的田在等我收割 每天關心進度

花蓮馬太鞍洪災沖垮馬太鞍溪橋，過後又歷經兩個颱風，造成馬太鞍溪便道兩次損壞，昨天中午便道恢復通車，光復鄉災民開心放鞭炮慶祝，農民阿嬤直呼：「我的田在等我收割！」行政院長卓榮泰昨到馬太鞍溪視察橋梁及堤防建設時，忍不住向天公伯祈求「多多保庇」，希望交通及堤防工程能盡早完工，保障民眾生命財產安全。

「便道通車了，點鞭炮！」台九線馬太鞍溪便道十一月十日因鳳凰颱風災後中斷，造成花東地區南北交通須繞路台十一線、縣道一九三，東部民眾苦候兩星期後，便橋昨天通車，最高興的莫過於住在光復鄉、田地在馬太鞍溪北岸的農民，特別買了三千元鞭炮開心在通車時燃放！

溪對岸稻子熟了 不用繞路照顧

災民林阿嬤說，她家住在光復鄉敦厚路，上次堰塞湖潰堤後災情最嚴重的地方，自從馬太鞍溪橋斷掉後，要去北岸的農地種田變得十分遙遠，得多繞十幾公里，最近稻子熟了要趕快收割，她每天關心便道進度，真的感謝工持人員辛勞！

另一位蘇姓阿嬤也說，便橋通了，到鳳林、花蓮看病及購物都比較方便，非常謝謝公路局人員全力搶修！

公路局花蓮工務段長陳麗華說，台九線馬太鞍溪臨時涵管便道施工期間，有五天因上游降雨造成河水暴漲，剛做好的路基又得重頭鋪設。昨天開放通行後，提醒用路人限速三十公里，全聯結車仍禁止通行。

鋼便橋、永久橋工程 盼早日完工

行政院長卓榮泰昨天到花蓮視察，除關心馬太鞍溪橋梁工程進度，也要求水利署在萬榮鄉一千八百公尺的永久堤防工程，要趕在明年汛期前完成。卓榮泰說，昨天最開心的消息除了齊柏林衛星發射升空，另一個就是馬太鞍溪便道完工，後續鋼便橋、永久橋工程也希望如期如質完工，早一天完成、早一天安全。

光復鄉農民花3千元買鞭炮煙火燃放開心慶祝便道通車。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪鋼便橋目前進度40%，預計明年1月底通車，會在農曆年前完成。（記者花孟璟攝）

