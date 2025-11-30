換上青蛙裝 公職獸醫涉水救豬

7月丹娜絲颱風、豪雨造成嘉義縣畜牧場淹水，公職獸醫穿青蛙裝涉水防疫。 （讀者提供）

記者王善嬿、丁偉杰／專題報導

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖致災，不少貓犬也受困受傷，「獸醫超人」挺進災區輪班提供義診服務。今年七月丹娜絲颱風及西南氣流豪雨造成嘉義縣致災，東石鄉鰲鼓濕地台糖農場淹水逾一．五公尺，積水逾兩週未退，上萬頭豬溺斃，死豬屍體腫脹如氣球飄浮水面。在台糖求助下，嘉縣家畜疾病防治所獸醫師與防疫員換上救災用「青蛙裝」，冒險涉水救災，協助妥善處理動物屍體及環境清消。

風災豪雨後挺進災區 堪稱救援與防疫幕後英雄

過往風災後，常見禽畜牧場一夕間成重災區，死豬、死雞在水面上載浮載沉。嘉縣家畜所獸醫與防疫團隊會挺進災區，搶救奄奄一息的動物，並協調聯絡化製廠，快速處理火化大量動物屍體，堪稱災後動物救援與防疫的幕後英雄。

嘉縣家畜所長林珮如說，風災豪雨造成魚塭、禽畜牧場停電及嚴重毀損，更導致大量豬、雞等經濟動物溺斃死亡，並非一般火化或掩埋就能處理，獸醫師與防疫員團隊合作，逐一將動物屍體運上車，儘速送專業化製場焚化。

嘉縣朴子市荷苞嶼排水溝渠附近一座養豬場，曾因渠道溢堤，洪水衝入養豬場，三千四百多頭豬幾乎全泡水中，大多數遭溺斃，僅百餘頭豬倖免於難，但受驚在路上四竄，經獸醫師協同怪手機具人員，才將落難豬隻順利救回。

面臨踩到尖銳物受傷等風險

當時參與的獸醫師說，因現場淹水未退，救災時還面臨污水污染或漏電、踩到尖銳物受傷等多重風險威脅，積水退去後，屍體惡臭開始散發，救援團隊也有時間處理壓力，避免災後爆發傳染病疫情。

