嘉義熱血公職獸醫 救8千隻流浪犬貓

嘉義縣家畜所所長林珮如（右）與獸醫師醫療團救治受傷犬貓。（嘉縣家畜所提供）

記者王善嬿、丁偉杰／專題報導

不久前一隻浪犬被車撞斷右前肢，熱心路人通報後，送至嘉義縣家畜疾病防治所成立的「獸醫師醫療團」緊急開刀，傷勢無礙後，團員合力製作狗狗輪椅，輔助復健，並為牠按摩，看到浪犬重拾活力，讓這群熱血公職獸醫師工作起來更有動力。

醫療團成立5年 24小時緊急救援

為提高動物救援效能，嘉縣家畜所廿四小時動物緊急救援服務應運而生，更在二〇二〇年成立獸醫師醫療團，救援對象以轄內無飼主、且受生命危害與緊急受困的流浪犬貓為主；近五年來救援犬貓逾八千隻。

家畜所所長林珮如說，醫療團由家畜所同仁在負責自身業務之餘，主動投入參與，以技正陳賢文、動物保護課獸醫師為主，加上約聘僱人員擔任助手，成員約十人。

團長陳賢文 半夜被電話召喚開刀

若有流浪犬貓需救援，民眾只要撥打一九五九動保專線，就會直通家畜所。受傷犬貓經醫療團診療，若肢體殘缺、無自主活動能力，或性情評估有影響公共安全疑慮者，收容動物保護園區或另行安置，治療後健康良好，則原地回放。

「幾乎每天都有救援流浪犬貓需治療，各種傷勢都有，舉凡車禍骨折、外傷、腫瘤或獸鋏夾傷等，犬貓掉落水溝最常發生，動物發情季節染性病者數量會增多，如醫院外科醫師一樣，半夜也會被call去開刀。」陳賢文細數擔任醫療團團長五年來遇到的挑戰。

「受傷犬貓易驚恐反抗，醫治過程常被咬傷，曾看到受傷犬貓因缺乏藥物，只能在疼痛中苦撐，非常心疼，也充滿無力感。」一位年輕成員說，加入醫療團行列，雖增加工作負荷，但拯救動物生命是獸醫師天職，願意為了動保傾力而為。

林珮如見車禍犬沒錢就醫 發心行動

林珮如說，五年前看到一隻車禍犬疼痛而狂咬傷口，礙於經費不足未能及時送醫，她深覺愧對獸醫師稱號，自此之後，她發起成立醫療團，從動物救援到後續送醫療養，希望整合公部門與民間力量，為動保盡心力。

以往，家畜所會將受傷犬貓後送民間動物醫院救治，因經費有限，送醫院開支龐大；如今爭取經費逐步擴充包含X光機、超音波等設備，讓犬貓能獲得即時治療，在中埔鄉大和動物醫院等善心院所酌收費用協力下，傷勢嚴重動物也能獲得妥適照護。

嘉義縣家畜所「獸醫師醫療團」製作狗狗輪椅，輔助受傷浪犬復健。（嘉縣家畜所提供）

