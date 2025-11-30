嘉義文學季 發表台語推廣成果紀錄片

嘉義文學季結合台語家庭計畫，讓民眾深入瞭解在地。（記者林宜樟攝）

播放檨仔路影片及以AI譜寫歌曲 讓大眾理解母語意義

嘉義縣文化觀光局從十月二十六日至今天舉辦嘉義文學季，由中正大學團隊規劃，以「無仝款的人，看向仝一欉檨仔」為主題，結合台語與地方認同，透過文學講座、地景走讀、台語說講、文化對談與庄頭見學共八場主題活動，推廣台語生活化，深化地景文學創作，昨發表成果紀錄片及嘗試以AI譜寫的台語歌曲，讓大眾深入理解台語的意義。

翁章梁：要重新成生活中使用語言

縣長翁章梁說，嘉義的台語「仍在使用、仍在流動、仍在創新」，是地方認同的基礎，文學季核心在於「家庭」，與文化部推廣的台語家庭計畫合作，讓台語重新成為生活中自然使用語言。

策展人中正大學台灣文學與創意應用研究所教授江寶釵說，文學季選擇在具地景意義的「檨仔路」啟動，在民雄日式招待所策展、在嘉義各庄頭走動，讓母語重新回到民眾的日常生活。

文學季由向陽、陳允元、鄭順聰、洪明道、張嘉祥、張世杰、盧志杰及江寶釵等長期以台語書寫地景與地誌的作家，用台語為嘉義書寫，民雄日式招待所展出文學創作成果，以走讀活動帶領民眾走入火燒庄、東榮村等地；中正大學原住民族學生資源中心學生與助理參與活動，促進不同族群對嘉義土地的多元理解。

今最後一天 把握參觀機會

昨成果展播放檨仔路紀錄片，呈現短影音、總集與個集，將文學季期間的走讀與對談過程具象化，展示「檨仔路記憶共寫」文本，也發表創作的歌詞、歌曲，將參與者的體驗用影像、聲音轉化為記憶；閉幕式音樂會「冬之旅」以台語版詮釋作曲家舒伯特的名曲，搭配爵士四重奏演出；江寶釵說，文學創作展將於今天結束撤展，歡迎民眾把握最後一天來參觀。

