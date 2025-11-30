為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    藍營擬修國籍法 姚嘉文反對：恐讓中國滲透

    2025/11/30 05:30 記者王善嬿／嘉義報導
    總統府資政姚嘉文提醒從政者，記取歷史經驗、要有長遠眼光。（記者王善嬿攝）

    總統府資政姚嘉文提醒從政者，記取歷史經驗、要有長遠眼光。（記者王善嬿攝）

    立法院國民黨團擬提案修「國籍法」，讓中國籍配偶參政不受「國籍法」限制，引起爭議；總統府資政姚嘉文昨受邀到嘉義市台灣圖書室演講，受訪時說，此修法是錯誤的，他一定反對，人民要了解國家的領土、概念，如通過修法，恐讓中國可派人滲透到台灣。

    嘉市演講 指藍營修法有政治目的

    姚嘉文昨宣傳新書《民主台灣一百年》，針對藍營修「國籍法」的議題表示，蔣介石時期對國家定義是秋海棠疆域思維，但依照現有領土範圍、台澎金馬的國家定義，除此之外都屬於外國，藍營提案修法的目的不是單純對國家的領土定義的不同，而是有政治目的，被人利用的手段。

    發表《民主台灣一百年》新書 提醒從政者眼光放遠

    姚嘉文表示，很多人仍相信中國是祖國、中國很好，那是因為對中國、國際情勢不了解；有些人在文化上可稱中國是祖國，但政治上要很確定的知道領土及範圍，如「國籍法」通過修法，將讓中國可派人透過婚姻等管道滲透到台灣。

    姚嘉文說，寫《民主台灣一百年》目的是將每個事件、每個時代串聯起來，了解事件發生的前因後果；從台灣歷史可知，台灣受國外的影響很大，以前的事情會影響現在，現在會影響未來，提醒從政者要有長遠眼光，做決策要了解過去、考量到未來。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播