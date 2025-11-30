藍營擬修國籍法 姚嘉文反對：恐讓中國滲透

總統府資政姚嘉文提醒從政者，記取歷史經驗、要有長遠眼光。（記者王善嬿攝）

立法院國民黨團擬提案修「國籍法」，讓中國籍配偶參政不受「國籍法」限制，引起爭議；總統府資政姚嘉文昨受邀到嘉義市台灣圖書室演講，受訪時說，此修法是錯誤的，他一定反對，人民要了解國家的領土、概念，如通過修法，恐讓中國可派人滲透到台灣。

嘉市演講 指藍營修法有政治目的

姚嘉文昨宣傳新書《民主台灣一百年》，針對藍營修「國籍法」的議題表示，蔣介石時期對國家定義是秋海棠疆域思維，但依照現有領土範圍、台澎金馬的國家定義，除此之外都屬於外國，藍營提案修法的目的不是單純對國家的領土定義的不同，而是有政治目的，被人利用的手段。

發表《民主台灣一百年》新書 提醒從政者眼光放遠

姚嘉文表示，很多人仍相信中國是祖國、中國很好，那是因為對中國、國際情勢不了解；有些人在文化上可稱中國是祖國，但政治上要很確定的知道領土及範圍，如「國籍法」通過修法，將讓中國可派人透過婚姻等管道滲透到台灣。

姚嘉文說，寫《民主台灣一百年》目的是將每個事件、每個時代串聯起來，了解事件發生的前因後果；從台灣歷史可知，台灣受國外的影響很大，以前的事情會影響現在，現在會影響未來，提醒從政者要有長遠眼光，做決策要了解過去、考量到未來。

