千元「認股」 千餘名股東虎尾樂採花生

雲林縣是國產花生最大產區，虎尾鎮是主產地之一，為推廣在地優質花生，農會讓各地民眾「認股」當花生田股東，昨天有千餘名各地股東前來體驗採收花生，感受豐收喜悅。農會總幹事蔡武吉表示，盼藉此擦亮「虎霸王」花生品牌。

雲林花生種植面積逾一．四萬公頃，近日進入二期作採收期。蔡武吉指出，今年花生產量持平，產地收購價每台斤約四十五元，價格穩定。為推廣花生，八年前，農會首度開放民眾「認股」當花生田股東，從認股面積〇．一公頃至今達〇．四公頃，股東成長至千餘人，只需一張千元鈔就可認一股八坪大花生田。

昨天開放股東們體驗採收、品嘗在地美食，有些股東來自新北、台中、台南，稱讚樂採花生好玩，明年繼續當股東。

股東遊客表示，帶小朋友來體驗，希望用實際農業體驗，讓小朋友知道農民的辛勞；小朋友開心地說，雖然身上會沾染泥土，但下田採收花生實在太有趣。

蔡武吉說，虎尾農會生產各項花生加工產品，大受市場歡迎，目前花生產品占農會收入八成五，希望花生股東會活動讓更多人認識虎尾的優質花生產業。

