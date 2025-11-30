守護民俗記憶 黃文博獲「台南文化獎」

黃文博校長（右）獲得第十四屆「台南文化獎」，南市副市長葉澤山（左）頒發獎座。（南市文化局提供）

台南藝文界最高榮譽，第十四屆「台南文化獎」昨在國立台灣文學館登場，由民俗文化研究者黃文博獲得個人獎，團體獎則由台灣藝術家交響樂團文化基金會（TASO）拿下，兩位得主為台南文化深耕貢獻卓著。

曾任鹽水區坔頭港國小校長的黃文博，自一九八〇年代起投入民俗田野調查，出版專書逾百冊、主編文史教材八十四冊，是推動「南瀛學」與「台南學」的重要學者。他長期參與無形文化資產審議，協助「吉貝耍西拉雅族夜祭」、「南鯤鯓五府千歲進香」、「南關線三大廟王醮」獲得國家重要民俗認定，也投入王船文化影像紀錄，被譽為守護台南文化記憶的關鍵人物。

團體獎得主TASO則以「音樂點亮城市」為使命，推動古典音樂與跨界製作，成為台南表演藝術的重要力量。基金會也積極培育人才，成立多支在地合唱團，並設置TASO Orchestra Academy獎學金；近年推動「藝起點亮」偏鄉計畫，今年更啟動「巡禮系列—Salut立陶宛」國際交流。

台南市副市長葉澤山主持頒獎，他肯定兩位得主長期以行動守護文化，不論以筆耕記憶或以音樂連結城市，都為台南留下深刻而動人的文化印記。

