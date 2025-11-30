為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    農畜聯合開放日 人潮更勝往年

    2025/11/30 05:30 記者劉婉君／台南報導
    畜試所的乾草集草、打包示範，也是超人氣活動之一。（記者劉婉君攝）

    展示農畜研究成果、新品種和食農教育DIY體驗 大受喜愛

    一年一度的農業部畜產試驗所及台南區農業改良場聯合開放日昨天登場，不論是農畜研究成果、新品種展示，還是農畜產品展售、食農教育DIY體驗等，都讓人大開眼界和喜愛，吸引大批人潮湧入，人氣爆棚，更勝往年。

    活動寓教於樂 攤位前擠滿人

    農畜聯合開放日暨種苗節由台南區農改場、畜試所及台灣種苗改進協會第十四度合作辦理，透過寓教於樂，讓民眾有機會走入農業研究單位，認識農業研究成果。不僅每個攤位前都擠滿人，摩肩接踵，排隊等候進入停車場的車輛，更一度造成畜試所與台南區農改場周邊的台廿線交通壅塞。

    台南區農改場除了展示技轉研發成果、優良品種、新型農機具研發成果等，還有國產農特產品及多家種苗公司的展售攤位，並表揚雲嘉南地區的全國十大績優或優良產銷班以及種苗有功人員；新化畜試所則有畜產研究推廣成果、創業家的故事分享、農業研發成果展售會等。

    蔬果展區 拍照打卡熱門點

    台南區農改場以各式葫蘆科蔬菜為主題，集結南瓜、冬瓜、瓠瓜、洋香瓜等多種食材布置主題展示區，帶民眾以不同方式認識餐桌上常見的蔬果，色彩繽紛的景觀，成為民眾拍照打卡的熱門取景點。

    畜試所大草坪上的大型機具翻草、收集乾草、打包的過程，也是遊客參觀重點之一，示範時間一到，大草坪邊就有許多大小民眾或坐或站，觀看專人的操作，還有小朋友興奮催促爸爸要用手機錄下整個過程，準備回家和媽媽分享活動。

    乾草打包示範 吸引遊客參觀

    農業部主秘林家榮表示，從活動現場人山人海，可以看出大家對農畜聯合開放日充滿期待。農業部目前在全國共有十七個改良場、試驗所、花卉創新園區研究發展中心等單位，為農業施政、發展的重要基礎，希望透過開放日活動，展示成果，也讓鄉親看到台灣農業的美好與未來。

    農畜聯合開放日吸引大批人潮湧入。（記者劉婉君攝）

