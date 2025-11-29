喝水有油味 基隆河污染每戶賠償3度

基隆河被油污污染，自來水八堵抽水站已設攔油索並停止抽水。（記者盧賢秀攝）

影響安樂等4個區用戶 有人飲水嗆到吐

基隆河遭油污污染，基隆市安樂區等四個區用戶自來水有油氣味，民眾說喝水嗆到吐。自來水公司第一區管理處表示，八堵抽水站已停止抽水，並設置攔油索，供水已恢復正常，受影響戶將每戶賠償三度，用戶自行清洗水塔再賠償二度，委外清洗水塔憑證核銷相關費用。環保局採水樣送檢，派員往上游查巡，請警局協助調閱監視器，追查污染源。議長童子瑋表示，已請團隊介入協助，要求環保局追查污染源並依法開罰。

八堵抽水站停抽 改用新山水庫蓄水

自來水公司第一區管理處指出，八堵抽水站廿七日早上發現有油污，立即停止抽水，新山淨水場淨水設備都清洗乾淨，改用新山水庫的蓄水，有部分原水流入網管，共有四個區民眾反映自來水有油味，水公司廿七日晚上緊急排水。

不過昨仍有民眾表示，自來水仍有油氣味，洗衣服也有油味，有民眾前往賣場買水使用。立委林沛祥昨也前往水公司一區處，要求水公司持續加派人力排水、採樣並監測各區狀況，並提出補償原則。

重金屬快篩檢測無異常 已採水送驗

市長謝謝國樑指示相關單位持續追查，要求水公司水質穩定。環境保護局派員前往基隆河巡查，在崇智橋、八堵抽水站、暖江橋及碇內加油站一帶發現少量油污漂浮，八堵抽水站水質測量，水色清澈透明，重金屬快篩檢測也無異常，已採水樣送驗；請警局調閱監視器，追查污染來源；並與水公司同步監測，追查可疑污染源。若查獲行為人，將依水污染防治法規定，處新台幣六萬元以上、二千萬元以下罰鍰。

