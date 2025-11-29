為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    15大主題展區 士林官邸菊展登場

    2025/11/29 05:30 記者孫唯容／台北報導
    「士林官邸菊展」昨登場，這次特別規劃台日友好展區，為展覽增添光彩。（記者塗建榮攝）

    第二十三屆士林官邸菊展昨盛大登場，即起至十二月十四日展出，今年以「藝菊圓夢」為主題，匯聚十三萬盆、一五〇種的菊花，精心規劃十五大主題展區，運用多樣菊花品種打造繽紛夢境。今年展期間除了靜態花卉展示，更有精彩的例假日表演，也特別推出「菊藝五感體驗」課程，結合教育與互動，還規劃台日友好展區。

    工務局長黃一平指出，今年菊展帶來三大創新亮點，第一亮點是邀請多位藝術家合作打造深含寓意的藝術裝置，在「夢想逐路探尋」展區邀請花東地景藝術家撒部．噶照打造結合陽光、空氣及水三元素的「風起光湧」藝術裝置。

    第二亮點則是將溫室苗圃升級為互動教室，結合「視覺」造型菊、「嗅覺」香氛蠟燭、「味覺」菊花茶飲、「觸覺」菊科花藝手作，讓賞花變成沉浸式的全方位體驗。第三亮點則是與台北一〇一跨界合作，規劃專屬場域展出「台灣好好玩二〇二五台北一〇一國際繪畫比耶誕飾賽」得獎的卅幅作品，帶民眾以藝術視角欣賞花綻台北城的精采。

