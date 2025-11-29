《香港宏福苑大火殷鑑》建物施工 北市擬強制用防火鷹架、防護網

下週邀專家學者會議 朝法制化進行

香港宏福苑近日發生大火，廿七日晚間台北市雙和市場也發生火警，台北市長蔣萬安昨也為此取消上午原定行程，召集跨局處策進會議。蔣萬安表示，由於目前法規尚未強制使用防火材質防護網，也未禁止使用竹製鷹架，已要求都市發展局、建築管理工程處下週邀集專家學者會議，聽取專家意見後，並擬朝法制化方向進行。勞動局長王秋冬強調，工地進行動火作業要嚴格落實安全防護，若違反規定導致火警或危及公安將依法嚴正辦理。

昨上午策進會議與會人員轉述，會中首先針對雙和市場火警一案，進行逐步盤點，蔣萬安要求區公所、市場處、教育局、環保局等，必須全力協助地方復原；另也要求消防局儘速完成火災原因調查，區長要持續關心安置的卅三位居民。

禁用竹製鷹架 議員促納入法規

會中針對宏福苑火警討論，蔣萬安要求啟動台北外牆整修建築全面稽查。此外，由於中央尚未將防護網阻燃標準列入規範，建管處下週將邀專家學者，研擬北市對於建物外牆施工強制使用檢驗合格防焰阻燃材質的規範，並將相關建議提供中央。

下午市政總質詢，議員游淑慧強調，這類老屋拉皮工程與新建工程有所不同，安全規範上要更加嚴格，不過目前法令尚未禁止竹製鷹架，防護網材質也無規範防火，應該納入法規強制規定。

蔣萬安提及，台北市轄內工區大部分都是鋼製鷹架，但法令確實沒有強制規定鷹架、防護網材質，可以從地方法規來先做強制要求禁止竹製鷹架，並且應使用阻燃材質。

王秋冬說，容易產生火花的作業都要加強管理，溶劑等可燃建材也要集中存放在指定安全區域，並遠離熱源，現場也應設置「禁止明火」警示標誌。

