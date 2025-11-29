為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    燈飾點亮台北 3活動耶誕High到跨年

    2025/11/29 05:30 記者孫唯容／台北報導
    「繽紛耶誕玩台北」登場，百貨公司周邊圍繞著光鮮亮麗的浪漫燈飾。（台北市商業處堤供）

    「繽紛耶誕玩台北」登場，百貨公司周邊圍繞著光鮮亮麗的浪漫燈飾。（台北市商業處堤供）

    6座SNOOPY家族串連 信義區打造高達20公尺的「傳遞幸福之樹」

    迎接歲末冬季，台北市府舉辦三大冬季活動「繽紛耶誕玩台北」、「公館聖誕季」及「台北最High新年城—二〇二六跨年晚會」，首度透過SNOOPY的PEANUTS™漫畫家族串連三大活動，在北市府的東南廣場，可以看到六座SNOOPY家族的氣偶首度現身台北街頭，用璀璨燈飾及限定裝置融合台北一〇一等經典地標，打造充滿童趣的奇幻城市奇境，從耶誕一路歡慶到跨年。

    「光之覓境」為主題 耶誕玩台北先登場

    有別於新北耶誕城限定在板橋、府中的耶誕氛圍，北市將耶誕氣氛融入十二行政區內，用特色不一的耶誕主題妝點街頭，讓人置身冬季的浪漫感受。今年三大活動由「繽紛耶誕玩台北」率先登場，即起至二〇二六年一月四日，以「光之覓境」為主題，在新光三越信義新天地打造高達廿公尺的「傳遞幸福之樹」，結合超過十五萬顆燈泡閃爍點綴，還有「星願特快車」環繞主樹，搭配每十五分、四十五分小秀及每卅分整點大秀，累計共一三〇〇場「飄雪聲光秀」，並於信義區百貨空橋點亮閃耀燈飾，讓信義區瀰漫浪漫絢麗氛圍。

    微風台北車站 旋轉木馬耶誕樹吸睛

    東區商圈及台北其他百貨也圍繞著光鮮亮麗的浪漫燈飾，像是微風台北車站點亮全台室內最高、高達六萬多棵，以旋轉木馬造型打造出「A starry Christmas」廿二米耶誕樹等，適合國內外大小朋友探索北市不同的風貌，讓台北市洋溢冬日的熱鬧與歡樂。

    公館聖誕季今開幕日 提供免費飲品

    「公館聖誕季」邁入第十五年，在台北自來水園區設置十米高的耶誕樹外，還有三米高的SNOOPY氣偶，以及遍布園區的SNOOPY公仔花園，活動期間園區延長開放至晚間八時，今開幕日安排街頭藝人演出並提供免費飲品，當幕日與十二月廿一日「聖誕音樂會」均開放民眾免費入園。

    耶誕愛無限 燈飾延伸大安森林公園

    此外，「台北耶誕愛無限」在大安區的台北衛理堂、基督復臨安息日會台北教會、天主教台北聖家堂、台北和平基督長老教會、台北真理堂周邊點燈，今年燈飾首度延伸到大安森林公園，並於今晚在大安森林公園十一號出入口，正式進行點燈儀式，讓冬夜的公園化身為夢幻耶誕舞台；在新生南路璀璨燈飾與閃耀耶誕主燈相互輝映，營造濃厚而浪漫的耶誕節慶氛圍。

    「公館聖誕季」今年在台北自來水園區設置十米高的耶誕樹，活動期間園區延長開放至晚間八時。（自來水園區提供）

    「公館聖誕季」今年在台北自來水園區設置十米高的耶誕樹，活動期間園區延長開放至晚間八時。（自來水園區提供）

    「繽紛耶誕玩台北」登場，在新光三越信義新天地打造高達廿公尺的「傳遞幸福之樹」。（台北市商業處堤供）

    「繽紛耶誕玩台北」登場，在新光三越信義新天地打造高達廿公尺的「傳遞幸福之樹」。（台北市商業處堤供）

