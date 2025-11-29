整建半年 竹北市東公園展新貌

新竹縣竹北市迎接理查．克萊德門的演奏會，戶外舞台加緊搭建中。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市縣政六路廣場旁的公十二公園歷經半年整建，昨天由市長鄭朝方開箱見客，一旁就是明（卅）日晚上法國鋼琴家理查．克萊德門竹北演奏會場地，正如火如荼搭設舞台，屆時這座命名為「市東公園」的城市綠地，將成為愛樂者可自由席地而坐欣賞轉播的場域。

鄭朝方說，市公所投入一千九百多萬元翻新市東公園，全面拆除老舊設施、重新梳理動線，打造輪椅、嬰兒車都可順暢通行的無障礙友善環境，部分破損地坪也改為草地，通透感大幅提升。至於新設的草地也具休憩與野餐功能，並兼具生態保育與都市防災效益。

他說，公園的景觀特色有三個意象，分別是曲徑、玉樹及光影。曲徑是指類似竹北西區的新社樹網公園的弧形人行步道，玉樹是梳理園內植栽草坪後展現的城市綠洲景致，光影就是透過日光篩露和夜晚流光交替營造的氛圍。

鄭朝方說，週日登場的「理查．克萊德門經典永恆音樂會」考慮演出品質，現場採限量席次，但他成功爭取增設「外野區」，把市東公園規劃為「理查．克萊德門音樂會的轉播副場地」，民眾在此可自由席地而坐，在綠意中享受這場音樂饗宴。

竹北市東公園歷經半年整建，昨天重新亮相。（記者黃美珠攝）

