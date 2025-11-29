竹市課後班涉體罰 負責人名下6機構全廢照

新竹市有兒童課後照顧服務中心傳出體罰行為，市府教育處查處後，依《兒童及少年福利與權益保障法》、《幼兒教育及照顧法》及《補習及進修教育法》規定，今年八月十四日廢止新竹市私立勝成兒童課後照顧服務中心，夏姓負責人設立的其他五所教保機構也需在明年二月底前妥善完成幼生及學生安置與轉介作業，屆時將廢止私立諾貝兒幼兒園、私立丹尼爾幼兒園、私立丹尼爾關東幼兒園、私立丹尼爾文理技藝短期補習班及勝成文理補習班等立案證書。

教育處表示，私立勝成兒童課後照顧服務中心夏姓負責人違反《兒童及少年福利與權益保障法》規定，遭檢舉及認定有體罰行為，包括用大圓規尺打孩子手心，經調查認定有體罰兒童等不當行為，市府除裁罰，也在今年八月十四日廢止該課照中心立案，禁止夏姓負責人兩年內申請設立或擔任教職人員。因夏姓負責人同時是私立諾貝兒幼兒園、私立丹尼爾幼兒園及私立丹尼爾關東幼兒園的負責人，經教育部函釋，體罰行為也屬《幼兒教育及照顧法》第廿四條所列情形，應依法廢止設立許可，同時查出私立丹尼爾文理技藝短期補習班及勝成文理補習班皆由同一人設立，也依違反《補習及進修教育法》第九條第六項規定，依同法第七項規定予以廢止立案。

