    零負債仍編1.2億付息 竹市明年總預算挨批浮編

    2025/11/29 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市議會民進黨團批市府預算浮編情況嚴重，已列出四百多案的預算保留案。（記者洪美秀攝）

    普發5千行政費高達7500萬 民進黨團提400多案保留 市府︰精進作為

    新竹市政府編列一一五年度總預算達四六七億元，較今年多出近一百七十億元，預算規模創歷史新高。市議會昨天延會審議市府總預算，經黨團協商無果，民進黨團批市府浮編預算嚴重，包括要編六．二億元價購裝潢世紀鑫城的公有辦公空間，卻未提出市政中心規劃，普發現金五千元也誠意不足，籲加碼發一萬元，還有已編四十多億預算還債，卻仍編一．二億的債務付息，都是不合理虛濫編列，黨團已提出四百多案預算保留，要求市府提出說法或自行刪減，以符市民需求。

    歲入增170億 編40多億還債

    市府主計處表示，各項預算皆依各局處實際業務需求編列，且已向市議會各黨團報告說明，無浮編情事，但會參採議會與各界建言，精進作為。有關五千元消費金規劃，是考量各界建言和市府財政負擔能力，後續也會結合市場加倍券等配套措施帶動消費動能。

    綠營要求加碼到普發1萬元

    市議員曾資程表示，市府因沒有大型建設規劃，從中央新增的一百七十億統籌分配款編四十多億拿來還債，明年上半年市府已零負債，竟仍編一．二億債務付息，且市民普發現金五千元，也顯誠意不足，黨團已提案呼籲市府加碼到普發一萬元，並將一．二億債務付息做為全市免費營養午餐預算。其中普發現金多編兩千三百萬元及七千五百萬行政費，都明顯浮編。

    砸6.2億價購 未提新市政中心

    市議員楊玲宜也指出，市府編六億多要價購及裝潢世紀鑫城的公有辦公空間，卻提不出長遠的新市政中心規劃，甚至造成各局處辦公廳舍分散亂象，恐讓市民洽公無所適從。另觀光活動經費暴增九千多萬元，同樣是浮濫編列。

    黨團總召陳建名強調，市府明年度總預算看不到重大建設規劃，黨團將謹守為市民把關監督精神，不讓市府浮編的預算強渡關山。

