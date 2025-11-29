為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    特優里長、民政人員 桃園表揚63人

    2025/11/29 05:30 記者周敏鴻／桃園報導
    龍潭區百年里長張銘純接受表揚。（記者周敏鴻攝）

    桃園市政府昨天舉辦「感恩有您—守護地方的力量」典禮，表揚四十八位特優里長及十五位績優民政人員，包括榮獲內政部「特優里長」肯定的龜山區福源里長顏福來打造「福源山登山步道」、龍潭區百年里長張銘純積極聯繫社區情誼，實至名歸。

    市長張善政昨出席頒獎表示，全市超過五百位里長，都是市府施政的延伸、反映基層民意的第一線，市府每年在十三個行政區舉辦里長座談會，透過直接溝通，掌握地方需求以精進施政方向，也期盼每一位里長持續發揮影響力，與市府攜手提升服務品質。

    獲頒內政部特優里長的還有中壢區中山里王寧政、八德區高明里呂峻安、平鎮區新榮里鄧秀真、蘆竹區南崁里邱顯助、大溪區一心里黃進賢、新屋區笨港里黃建興等人；獲頒內政部績優民政人員的有桃園區公所王長歲、中壢區公所宋隆鑑、八德區公所吳雅雪、平鎮區公所宋憶芬、蘆竹區公所陳詠詩、龜山區公所梁美瑞、新屋區公所彭碧珠、民政局關紫欣及涂妃美等人。

    桃園市政府昨天表揚特優里長及績優民政人員，龜山區福源里長顏福來（中）等人受獎。（記者周敏鴻攝）

