桃園垃圾費隨袋徵收 學校要學生帶垃圾回家

桃園市推動垃圾費隨袋徵收，專用垃圾袋已出爐，圖為最小的卅三公升袋。（環保局提供）

學校怨垃圾袋不足 老師不願增加工作量 環保局︰會再發送補足

桃園市下個月起於學校、機關、公有市場實施「垃圾費隨袋徵收」政策，市府環保局針對各學校發給大、中、小專用垃圾袋各一百個，班級數超過五十班的學校，每班一個月只能用大、中、小垃圾袋各兩個，有家長抱怨學校要求學生把垃圾帶回家，學校也反映專用垃圾袋銷售通路不普及，執行面問題多。

學校、機關、公有市場 12月實施

環保局長顏己喨表示，目前是試辦階段，第一批專用垃圾袋已送達各學校，第二批預計十二月中旬送達，不夠的會予補足；考量校園落葉量龐大，只要是非工程因素產生的樹枝落葉，都可用可透視垃圾袋包裝後丟垃圾車，但不得夾雜其他非落葉垃圾。

樹枝落葉 可用可透視垃圾袋包裝

有學校直言，環保局送來的專用垃圾袋不夠用，學生幾乎都會把早餐帶到學校吃，各班級的垃圾袋每天都滿滿的。有的學校規模較大，一個班級只發給兩個垃圾袋，有的老師怕麻煩，乾脆叫學生把垃圾帶回家，家長獲悉大罵本末倒置。另外，學校辦園遊會、運動會時垃圾量都很大，開放民眾早、晚運動也會帶來垃圾，也希望市府能通盤考量。

學校執行困擾多 家長罵本末倒置

也有學校抱怨，垃圾袋容量從卅三公升起跳，若要發給班級塞滿垃圾才清運，可能造成臭味、引來蒼蠅等問題，老師也不願意增加工作量，學校只能繼續使用小垃圾袋，然後全校統一收集到大的垃圾袋，這種「大袋裝小袋」作法也是浪費資源，學校沒有額外經費購買專用垃圾袋，之前買了很多非專用垃圾袋還要想辦法消化。

環局長︰省下處理費 買袋很充裕

顏己喨說，目前垃圾處理費是隨水費徵收，每度自來水十幾元，垃圾處理費是每度三．七元，也就是繳交的水費中約有三成是垃圾處理費，依照雙北經驗，未來實施垃圾費隨袋徵收後就不收垃圾處理費，民眾做好分類，隨水費徵收的垃圾處理費購買專用垃圾袋綽綽有餘。

全市現有66處專用垃圾袋代售點

此外，全市已有六十六處專用垃圾袋代售點可供民眾購買，分為一二〇、七十五、卅三公升等三種規格，比照雙北每公升〇．三六元計費，環保局持續擴增販售據點，代售據點已公開於環保局地圖平台供查詢。

