台灣全民安全指引 苗縣要求2週發完

國防部全民防衛動員署製作民防手冊《台灣全民安全指引》，苗栗縣政府民政處表示，昨日起由廠商印製完成後，會直接配送到各鄉鎮市公所，將配送廿一萬五千多份，之後視各鄉鎮市公所做法，例如透過里長或里幹事交由鄰長發放給家戶，民政處要求兩週內完成發放。

苗栗縣政府民政處昨指出，接獲通知《台灣全民安全指引》將透過民政系統發放，苗栗縣昨由印製紙本的廠商配送給各公所，民政處也要求須在兩週內完成發放作業，讓各家戶皆能拿到《台灣全民安全指引》，目前僅有泰安鄉公所收到。

請繼續往下閱讀...

泰安鄉公所表示，昨已收到《台灣全民安全指引》，尚未透過村鄰長系統發放，預計最快下週一開始發放。

苗栗縣人口較多的苗栗市及竹南鎮公所皆表示，尚未接到廠商送來《台灣全民安全指引》，之後將由里幹事與里長聯繫，透過鄰長發放到各家戶。

此外，苗縣府民政處指出，苗栗縣在之前的國防部全民國防手冊（範本）基礎，結合苗縣防空避難處所、急救醫院、急救站、臨時供水站、配售（給）站、戰（災）時災民收容救濟站等資訊，修訂「苗栗縣全民國防應變手冊」，民眾若有需求可至縣府網站首頁後依序點選縣政資訊、主題服務、全民國防下載。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法