為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    秀林校長楊清豐 把偏鄉小學「變珍珠」

    2025/11/29 05:30 記者張協昇／南投報導
    南投縣竹山鎮秀林國小校長楊清豐，榮獲校長領導卓越獎。 （記者張協昇攝）

    南投縣竹山鎮秀林國小校長楊清豐，榮獲校長領導卓越獎。 （記者張協昇攝）

    校長領導卓越獎暨教學卓越獎 20人40團隊獲殊榮

    全國校長領導卓越獎暨教學卓越獎，昨在南投縣文化局演藝廳舉行頒獎典禮，其中，南投縣竹山鎮秀林國小校長楊清豐十年磨一劍，讓原本僅十七位學生的偏鄉小校，蛻變成特色小學，學生逆勢成長至七十五人。楊清豐說，教育是生命影響生命的志業，教育之道無他，唯愛與榜樣！

    10年磨一劍 教育當志業

    教育部的校長領導卓越獎暨教學卓越獎，被譽為「教育界的奧斯卡獎」，今年度校長領導卓越獎共有廿人獲獎，教學卓越獎則有十九個團隊獲金質獎，廿一個團隊獲銀質獎，部長鄭英耀特別感謝得獎者對教育的熱情與奉獻。

    17人小校逆勢成長至75人

    十年前楊清豐接任秀林國小校長時，學校因少子女化面臨廢併校命運，他上任後積極推廣生活美學，改善校園環境，並結合在地文化成立「竹樂團」與推展「獨輪車」運動，帶領孩子沈浸在藝術、音樂及運動的氛圍，同時藉由參加比賽，讓孩子充分展現自我，也培養挫折容忍力與自信心，如今已成為家長搶帶孩子就讀的特色小學。

    同樣榮獲校長領導卓越獎的前國立南投高中校長傅國樑，任內積極推動多元適性教育，他以「努力不是要超越別人，而是要成為更好自己」的核心思想，輔導學生朝多元智慧與性向發展長才。

    教育部舉辦的全國校長領導卓越獎暨教學卓越獎，昨在南投縣文化局演藝廳舉行頒獎典禮。（記者張協昇攝）

    教育部舉辦的全國校長領導卓越獎暨教學卓越獎，昨在南投縣文化局演藝廳舉行頒獎典禮。（記者張協昇攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播