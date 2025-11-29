秀林校長楊清豐 把偏鄉小學「變珍珠」

南投縣竹山鎮秀林國小校長楊清豐，榮獲校長領導卓越獎。 （記者張協昇攝）

校長領導卓越獎暨教學卓越獎 20人40團隊獲殊榮

全國校長領導卓越獎暨教學卓越獎，昨在南投縣文化局演藝廳舉行頒獎典禮，其中，南投縣竹山鎮秀林國小校長楊清豐十年磨一劍，讓原本僅十七位學生的偏鄉小校，蛻變成特色小學，學生逆勢成長至七十五人。楊清豐說，教育是生命影響生命的志業，教育之道無他，唯愛與榜樣！

請繼續往下閱讀...

10年磨一劍 教育當志業

教育部的校長領導卓越獎暨教學卓越獎，被譽為「教育界的奧斯卡獎」，今年度校長領導卓越獎共有廿人獲獎，教學卓越獎則有十九個團隊獲金質獎，廿一個團隊獲銀質獎，部長鄭英耀特別感謝得獎者對教育的熱情與奉獻。

17人小校逆勢成長至75人

十年前楊清豐接任秀林國小校長時，學校因少子女化面臨廢併校命運，他上任後積極推廣生活美學，改善校園環境，並結合在地文化成立「竹樂團」與推展「獨輪車」運動，帶領孩子沈浸在藝術、音樂及運動的氛圍，同時藉由參加比賽，讓孩子充分展現自我，也培養挫折容忍力與自信心，如今已成為家長搶帶孩子就讀的特色小學。

同樣榮獲校長領導卓越獎的前國立南投高中校長傅國樑，任內積極推動多元適性教育，他以「努力不是要超越別人，而是要成為更好自己」的核心思想，輔導學生朝多元智慧與性向發展長才。

教育部舉辦的全國校長領導卓越獎暨教學卓越獎，昨在南投縣文化局演藝廳舉行頒獎典禮。（記者張協昇攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法