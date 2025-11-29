為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    非洲豬瘟確定沒擴散 應變中心：防疫轉為精準監測

    2025/11/29 05:30 記者楊媛婷／台北報導
    非洲豬瘟中央災害應變中心表示，台中梧棲案場已確定成功阻絕任何傳播風險，防疫策略將調整，並為重返非疫區做準備。（資料照）

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情後，我國採全面圍堵策略，目前確認疫情僅限單一案場，非洲豬瘟中央災害應變中心昨日宣布，經專家會議認定，已成功阻絕該場傳播風險，二〇二六年元旦起，防疫策略轉為精準加強監測，化製場回歸常態抽樣機制，但會增加年度採樣頭數。

    應變中心昨召開會議，認為防疫團隊透過大規模回溯與擴大監測，並調整化製場異常死亡監測數值，全面採檢化製場斃死豬，截至廿七日超過一萬一千件檢測都是陰性，梧棲養豬場環境採檢也呈現陰性，科學證據顯示病毒未擴散，該案例已告一段落。

    37天無新案例 超過潛伏期2倍

    應變中心表示，非洲豬瘟的潛伏期為十五天，梧棲養豬場疫情爆發迄今已連續超過卅七天都無新增案例，已超過潛伏期二倍，經專家會議共識，防疫策略將轉為「精準加強監測」，朝向重返世界動物衛生組織（WOAH）認定非疫國目標前進。

    應變中心表示，化製場監測將回歸常態抽樣機制，但會大幅增加年度採樣頭數，調整化製異常通報的敏感度與採樣機制，相關數據做為我國向WOAH申請恢復非疫國資格的監測數據。

    若禁廚餘養豬 營養午餐喊漲

    此外，農業部現仍禁止廚餘養豬，但擬採正面表列方式，開放使用風險較低的事業廚餘，也不排除廚餘養豬落日方案。

    中華民國餐盒食品商業同業公會理事長陳明信昨日表示，營養午餐產生的剩食、廚餘來源單純，去向也完全可以掌握追蹤，現皆由豬農清運，未來如果全面禁廚餘養豬，需改由乙級清運業者處理，營養午餐每餐費用恐漲逾三元。

