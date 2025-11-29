新藥1劑億元 健保給付護罕病童

今年12月1日起中央健康保險署將調整健保藥品給付規定，涵蓋胰臟癌、轉移性乳癌及罕見遺傳疾病，擴大患者治療選擇與用藥可近性。（資料照）

台大研發AADC新藥 終生僅需施打1次 首年13病童適用

十二月一日起中央健康保險署將調整健保藥品給付規定，涵蓋胰臟癌、轉移性乳癌及罕見遺傳疾病，擴大患者治療選擇與用藥可近性，其中單劑要價一億元的罕病基因治療新藥首度納入健保給付，刷新健保給付天花板，這款基因治療藥物Upstaza為台灣研發，專門用於治療「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC）」。

AADC缺乏症屬遺傳性罕病，病童多在七歲前出現癲癇樣發作與嚴重運動障礙，過去多在五至六歲夭折，新療法可望延長壽命至廿歲以上。這款藥物由台大醫院基因醫學部醫師胡務亮團隊自二〇〇七年投入研發，二〇二二年取得歐盟藥證，於去年獲我國食品藥物管理署核准，為台灣代表性的基因治療成果。

一人出不到5元 石崇良：值得

台灣新生兒AADC發生率約為三萬分之一，高於多數國家。健保署指出，該藥於十二月一日起暫予支付，適用於十八個月以上、未滿六歲、且症狀嚴重的病童，為目前唯一可對應此疾病的治療方式，且終生僅需施打一次。

首年約十三名病童適用，藥費支出約十三億元，之後第二年至第五年每年新增五人，藥費約五億元；衛福部次長石崇良日前指出，「全台灣每人只要出不到五元，就能救一個罕病孩子，絕對值得」，相關經費將由罕病專款支應。

除罕病，健保十二月新制也涵蓋癌症用藥。在轉移性胰臟癌方面，將擴大給付Onivyde的藥品組合，作為成人第一線治療。健保署表示，臨床研究顯示，該療法可延長存活期與疾病未惡化時間，有助改善胰臟癌治療選擇不足的困境，預估第一年至第五年約一二一至一五二人受惠，藥費約〇．五七億至〇．七一億元。

胰臟癌、乳癌 皆有新藥納給付

另在停經後轉移性乳癌治療上，健保也新增給付含tucidinostat成分藥品，適用於荷爾蒙受體陽性、HER2陰性且既有治療後復發或惡化的患者，提供臨床另一選擇。健保署指出，預估第一年至第五年約二六一至七百人，預估藥費約〇．六三億元至一．六九億元。

