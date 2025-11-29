高雄冬季國際旅展登場 400攤搶商機

日本北九州市跨海參展，介紹當地旅遊特色與行程。（記者葛祐豪攝）

搶普發一萬元商機，高雄市旅行公會冬季國際旅展昨起在高雄展覽館一連四天登場，匯集海內外機構、公私部門近四百攤位參展，近期中國發起抵制遊日行程，許多民眾力挺日本旅遊，預期今、明兩天的人潮更多。

多個日本縣市跨海參展 民眾詢問度高

高雄市旅行公會理事長蔡宗佑指出，冬季旅展涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、觀光工廠、主題樂園、郵輪等近四百展位，搶攻寒假商機，業者紛紛祭出優惠活動，適合「旅行控」搶便宜好康。

為了力挺日本，現場有推出日本旅遊的攤位都湧入人潮，五福旅遊祭出旅展指定行程最高第二人減六千元，日本指定行程現場一口價二四九〇〇元，韓國指定行程現場一口價一一八〇〇元；喜鴻假期推出東北藏王樹冰雪怪車最高第二人折六千、北海道戲雪最低三九八〇〇元起、東京五日最低二九九〇〇元起。

來自日本仙台市、青森縣、函館市、愛媛縣、三重縣、北九州市等縣市，專程跨海參展，介紹當地旅遊特色與行程，吸引不少人參觀。到日本愛媛縣攤位諮詢自由行，還有機會獲得限定好禮「蜜柑狗狗針織手提袋」。此外，國內也有四十四家觀光工廠設置展攤。

冬季國際旅展展期至十月一日，購票入場就有機會抽中國內外機票，現場消費滿六千元還能獲得一張摸彩券，有機會把「iPhone 17」帶回家。

