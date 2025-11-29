岡山壽天宮12月6日慶典 市府發媽祖平安券

經發局設計媽祖平安券專屬票面一萬份，持券可至岡山合作商家消費。（經發局提供）

建廟313週年 聯合鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮、白沙屯拱天宮辦遶境活動

為迎接岡山壽天宮建廟三一三週年盛典，廟方將於十二月六、七日首次聯合鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮，並與白沙屯拱天宮一起舉辦賜福遶境活動，預估吸引八萬人；市府破天荒比照「商圈夜市券」規格，將發放五十元「媽祖平安券」迎接信眾，期盼能順道拉抬岡山地區的商家生意。

預估吸引8萬人 盼帶動地方商機

市長陳其邁強調，岡山壽天宮建廟三一三週年，不僅是地方重要里程碑，也是展現宗教文化能量與地方底蘊的契機。市府以最完整的支援投入此次遶境活動，盼透過三山媽祖與白沙屯媽祖的聯合盛會，吸引更多人走進岡山。

比照商圈夜市券 發放一萬張平安券

市府近年成功推動演唱會經濟，此次比照「商圈夜市券」規格支援，經發局特別設計五十元「媽祖平安券」專屬票面一萬份，預計十二月六日下午四點在壽天宮廟前廣場發放；此次岡山區公所招募近百間在地商家參與，使用期限自十二月五日至九日，活動期限內可持券至合作商家或遶境期間壽天宮的後方美食區消費。

岡山壽天宮主委戴清福將親自北上苗栗白沙屯拱天宮，恭請白沙屯媽祖南下贊境。他稱讚「媽祖平安券」的設計，能引導香客走進岡山市區，支持在地小吃與店家，讓宗教文化與地方經濟形成良好循環。

面額50元 可至合作商家、美食區消費

岡山漫時光早午餐的游店長表示，不僅加入合作「媽祖平安券」行列，因位於遶境路線沿線，當天將特別接駕，並設立涼水與點心補給站，提供雞蛋糕、甜甜圈、綠豆湯等小點讓香客品嘗。

岡山老字號的新鑫羊肉店王店長說，來到岡山一定不能錯過羊肉料理，感謝市府發放媽祖平安券，讓信眾在遶境後多一個走訪岡山特色店家的理由。

岡山百貨「樂購廣場」響應壽天宮媽祖遶境活動，也祭出香燈腳限定免費「限量粉紅好禮」，民眾可於遶境期間可至館內領取，分享平安喜氣。

岡山壽天宮主委戴清福（右二）特地北上，恭請白沙屯媽祖南下聯合贊境。（經發局提供）

