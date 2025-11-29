為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    屏東聖誕節 夢幻燈飾點亮南國浪漫

    2025/11/29 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東聖誕節昨晚開幕，在「聖誕大道」演出浪漫下雪秀，民眾驚呼連連。（記者羅欣貞攝）

    屏縣一年一度的壓軸冬季盛事「屏東聖誕節」昨晚於屏東公園開幕，今年以「聖誕村」為主題，打造十四組特色燈飾，縣長周春米與現場民眾倒數啟動主燈，當璀璨燈海亮起時，濃厚的耶誕氛圍瞬間瀰漫全場，燈飾將一路點亮至明年一月四日，縣府歡迎全國民眾到訪屏東，感受專屬南國的浪漫。

    周春米表示，屏東聖誕節邁入第九年，今年延續雙主燈設計，在火車站前打造「星願聖誕樹」，並於屏東公園規劃會隨音樂轉動的「聖誕派對」，同時中華路、第一銀行屏東分行與火車站周邊道路也化身閃耀的「星光大道」與「金色大道」，讓整座城市充滿冬日浪漫氛圍。

    縣府表示，除雙主燈精彩現身，屏東公園以巨型鹿角拱門迎接參觀民眾，象徵節慶的祝福，園區也規劃「極光之心」、「精靈之塔」、「光之森林」、「北國雪屋」、「聖誕大道」、「生命樹」等共十四組特色燈飾，每晚五時三十分至十時點燈。

    為帶動周邊商圈買氣，屏東聖誕節開幕首週將推出「中華一條街市集」，廿九日、三十日天登場，超過七十攤文創手作、特色美食與節慶商品；十二月廿日至廿一日，屏東公園廣場舉辦「聖誕市集村」，邀集異國風格攤位與在地特色伴手禮，並配合全民普發一萬元政策推出「滿額抽獎活動」。

