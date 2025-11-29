屏警打詐成果豐 12天瓦解48個詐團

屏東縣警方查扣詐團爽開的勞斯萊斯、賓士超跑、瑪莎拉蒂等豪車。（記者羅欣貞攝）

配合全國專案 查獲197名嫌犯、25輛豪車等 不法財物上億

詐騙受害者陷入人生絕境之際，詐團卻爽開勞斯萊斯、賓士AMG超跑、瑪莎拉蒂名車，背名牌包、穿愛馬仕運動鞋，屏東縣警局配合全國打詐行動專案，十二天內共瓦解四十八個詐騙集團、查獲一百九十七名嫌犯，查扣各式豪車等二十五輛、現金近二千萬元、價值二一六五萬元的泰達幣以及多筆不動產等不法財產共達上億元。

查出黑幫、律師、地政士人士涉案

縣警局指出，專案期間破獲多起重大案件，包含跨縣市詐騙集團據點、虛擬貨幣交易所、八處跨境話務機房，甚至查獲四海幫成員、律師、地政士等黑幫分子及專業人士涉詐。

其中，內埔警分局從逮獲車手，一路向上追查出首腦，發現詐團成員出入以價值二、三千萬元的勞斯萊斯、一千多萬元的賓士超跑代步，落網時腳上還穿著三萬多元的愛馬仕運動鞋，奢華程度令人咋舌。

成員落網時 還穿著3萬多元名牌鞋

恆春分局破獲刻偶師私下販售自己所雕製未經授權的布袋戲偶，每尊成本二萬多元卻賣十萬至二十萬元，欺騙收藏家。

屏警特別邀請「世界巧克力大賽冠軍」曾志元擔任反詐代言人，他表示，曾遇詐團佯裝顧客購買巧克力，三萬多元的訂單，卻要他掃可疑的QR Code，所幸警方協助識破讓對方未能得逞，他決定以職人精神與警政力量攜手，把反詐宣導推入百工百業。

屏東縣警局長甘炎民表示，屏東縣警方今年至今共破獲詐欺集團八十一件、五百八十六人，查扣不法所得一億八三六一萬元。

縣長周春米強調，對黑幫暴力與詐欺集團絕不寬容，持續展開高強度掃蕩，壓制違法犯紀的不法分子。

