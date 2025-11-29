台東青少年發明賽 逾百件作品比創意

「二〇二五年台東縣第十一屆青少年創意發明競賽」昨於國立台灣史前文化博物館開幕，全縣有二十三所學校、二百三十七位師生、超過百件創意作品參賽，許多學生都是從自身或家人需求創造發明，別具創意。

競賽現場擺放許多學生發明的作品；豐田國中同學打手遊玩到被家長罵，所以發明「靜心手機保管箱」，除了有檯燈功能，還可將手機鎖進箱內半小時到一小時，附有小螢幕播放靜思語，幫助讀書時能靜下心。

寶桑國小的學生發明「奶粉推平匙」，此湯匙盛滿奶粉可在罐中推平尖端而不會灑出，女同學說，爸媽為了泡奶粉給弟弟常搞髒環境，「為了爸媽才有此發明」，小學生誠實說出發明原因，讓一旁師長都忍不住笑出聲。

有學生發明趕鳥器，讓阿嬤不用擔心作物被吃；還有國小老師表示，有學生因自閉症，稍有不如意即易暴躁或焦慮，透過參與實驗能慢慢磨練改變心性。

縣府教育處表示，本屆競賽作品題材多元，從環保再生、健康照護到智慧生活應用，都展現出學生對生活的觀察力與創造力，透過競賽激發學生的創新思維，讓科技教育在台東持續扎根。

