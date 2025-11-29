為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    8旬退休郵差伯 穿上綠服送信圓夢

    2025/11/29 05:30 記者湯世名／彰化報導
    從彰化郵局退休二十五年的八十歲李阿伯回娘家，穿綠服送信圓夢。（秀傳醫院提供）

    從彰化郵局退休二十五年的八十歲李阿伯，日前由花壇秀和苑日照中心與彰化郵局合作安排「圓夢計畫」，讓李阿伯換上熟悉的綠色服裝，回到昔日的工作場所，坐郵務車、整理信件、蓋郵戳等，雖然動作慢了一點，但看得出他對郵務工作的熱愛，當信件「使命必達」送到收件人住處，完成任務，李阿伯臉龐又浮現出招牌的笑容。

    為了讓李阿伯圓夢，彰化郵局特別準備了一套快捷組的郵差制服給他換上。彰化郵局副理賴正造與科長柯彥宏全程陪同，他們表示，能再次迎接一起努力過的夥伴，讓郵局同仁都覺得很感動。

    秀和基金會特別準備了一封信，請李阿伯親自送回花壇秀和苑。他接過信後，習慣性的再三確認收件人與地址，工作人員提醒他不用騎郵務車，會一起開車回日照中心。他拿著信件，小心翼翼的把信送到花壇秀和苑主任陳儀珊手中，「使命必達」完成任務。

    陳儀珊說，每位長者都有自己的故事值得被看見，這些圓夢活動不只是形式，而是讓長者真正被尊重與理解，在人生後半段依然能追夢、做選擇、留下一份感動。

