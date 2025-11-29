香港宏福苑慘劇 彰縣消防局︰不可躲浴室

彰化縣消防局舉辦高樓層救災演練。（資料照）

樓高三十一層的香港宏福苑大樓火災釀慘重傷亡，讓高樓層救火及逃生等議題浮上檯面，彰化縣消防局提醒，民眾若是居住或身處高樓建築發生火警，火災逃生避難原則，千萬不能搭電梯、不可躲在浴室，也不可用塑膠袋套頭，尤其不可浪費時間尋找濕毛巾而延誤逃生避難，無法逃生時應選擇合適處所關門避難，等待救援。

無法逃生選擇處所關門避難

彰化縣消防局長施順仁表示，目前彰化共有十一棟十六層樓以上的高層建築物，消防局已於彰化市及員林市各配一輛五十二公尺長機械臂的雲梯車，另有七輛三十公尺雲梯車配置，還陸續購置救災機器人及無人機，全方位提升科技消防救災的量能。

他說，今年初曾辦理高樓搶救配合高科技設備救災演練，模擬建築物發生火災，消防人員入室後藉由身上配置的穿戴式攝影機提供第一視角影像，並利用高空的無人機紅外線熱影像儀及可見光同步顯示，讓救災指揮人員得以快速掌握現場全貌，強化3D立體救災效能，搭配救災機器人搭載的五用氣體偵測器與紅外線熱影像儀，協助蒐集現場訊息、監看火勢變化。

消防局呼籲，高樓建築物應善用既有消防設備，如火警自動警報設備、自動灑水設備及室內消防栓，可及早偵測火災並抑制延燒擴大，降低災害損失，保障生命安全。

