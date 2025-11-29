為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《南投》結合AI減少車禍 竹高奪黑客松金獎

    2025/11/29 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    二〇二五山城數位黑客松暨第三屆麥克松科技教育創意實作競賽，南投縣國立竹山高中勇奪競賽的最高榮譽「金獎」。（竹山高中提供）

    二〇二五山城數位黑客松暨第三屆麥克松科技教育創意實作競賽，南投縣國立竹山高中勇奪競賽的最高榮譽「金獎」。（竹山高中提供）

    二〇二五山城數位黑客松暨第三屆麥克松科技教育創意實作競賽，南投縣國立竹山高中（簡稱竹高）此次以「交通伊甸園」為主題，結合AI智慧科技、以減少交通事故的作品，勇奪競賽的最高榮譽「金獎」，令師生與有榮焉。

    竹高表示，此次由學生王靖豪、侯又寧、鍾京軒及姜博瀚組隊，在老師林宜駿指導下，創作出結合生活科技、資訊科技與自主學習精神的跨領域作品。

    主題發想源自在路上曾被後車追撞的事件，因而研究運用科技提升交通安全，學生以竹山的道路為原型，以雷射雕刻製作路況模型，再結合AI人工智慧與物聯網技術，透過判讀與數據分析進行智慧控制，減少交通事故，作品兼具技術性與社會關懷，獲得評審肯定。

    林宜駿表示，今年競賽由學生主動發想，老師僅是從旁協助修正，反而激發學生更大潛能，做出歷年最出色作品。

    校長許宏明說，未來將持續深化科技教育以及創客課程，培育學生創新與實作能力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播