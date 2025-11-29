《南投》結合AI減少車禍 竹高奪黑客松金獎

二〇二五山城數位黑客松暨第三屆麥克松科技教育創意實作競賽，南投縣國立竹山高中勇奪競賽的最高榮譽「金獎」。（竹山高中提供）

二〇二五山城數位黑客松暨第三屆麥克松科技教育創意實作競賽，南投縣國立竹山高中（簡稱竹高）此次以「交通伊甸園」為主題，結合AI智慧科技、以減少交通事故的作品，勇奪競賽的最高榮譽「金獎」，令師生與有榮焉。

竹高表示，此次由學生王靖豪、侯又寧、鍾京軒及姜博瀚組隊，在老師林宜駿指導下，創作出結合生活科技、資訊科技與自主學習精神的跨領域作品。

主題發想源自在路上曾被後車追撞的事件，因而研究運用科技提升交通安全，學生以竹山的道路為原型，以雷射雕刻製作路況模型，再結合AI人工智慧與物聯網技術，透過判讀與數據分析進行智慧控制，減少交通事故，作品兼具技術性與社會關懷，獲得評審肯定。

林宜駿表示，今年競賽由學生主動發想，老師僅是從旁協助修正，反而激發學生更大潛能，做出歷年最出色作品。

校長許宏明說，未來將持續深化科技教育以及創客課程，培育學生創新與實作能力。

