盧秀燕「幫下任市長編預算」 購物節3.9億遭凍結

台中購物節預算改以「振興經濟節慶計畫」名義編列高達3.95億元預算，議會財經委員會審議決定凍結預算送大會討論。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕明年將卸任，台中市議會財經委員會廿八日審查經發局明年總預算，其中屢遭質疑的台中購物節預算改以「振興經濟節慶計畫」名義編列高達三．九五億元預算，財經委員會召集人周永鴻及議員陳俞融強烈質疑，台中市長盧秀燕年年大撒幣辦台中購物節，相關預算甚至編列二〇二七年三千餘萬，明年市長將改選，竟還「幫下任市長編預算」，周永鴻裁示，該筆預算凍結送大會討論。

議員︰市府高估經濟效益

經發局長張峯源指出，台中購物節活動每年均舉辦到十二月廿五日止，因有兌獎等行政作業須進行到隔年的一、二月，為避免過多預算保留，才在隔年編列三千多萬，活動總預算均是三．九五億未增減。

請繼續往下閱讀...

盧明年卸任 還編後年預算

陳俞融指出，市府每年砸大錢辦台中購物節，之前已在議會被不少議員質疑購物節實際經濟效益被市府嚴重高估，許多消費根本都是民眾日常開銷，並非因活動刺激的新增消費，台中需要的是真正能幫助中小企業發展的振興方案，而非僅靠運氣的抽獎活動來粉飾太平，主張全數刪除購物節預算。

經發局︰兌獎進行到隔年

周永鴻指出，台中購物節預算名義包括鍋烤節等改成「振興經濟節慶計畫」名義編列，但預算書不但編了明年購物節預算，甚至編到二〇二七年三千多萬的預算，盧秀燕明年卸任，台中市長將改選，還「決定後年市長的預算」；陳俞融也斥市府購物節經費說明中提到，部份經費共三〇九七萬會在後年編列，混淆視聽又離譜。

周永鴻裁示，該筆振興經濟節慶計畫預算保留，待經發局修正相關內容給送大會討論，陳俞融另保留大會發言權。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法