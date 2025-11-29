《台中》和平山區驚見「垃圾燃燒坑」 恐污染德基水庫

和平區志佳陽大山的路線出現「垃圾燃燒坑」，因下游就是德基水庫水源，恐污染環境及水源。（台中市議員江肇國提供）

志佳陽大山土壤焦黑 夾雜瓶罐與紙類 環局初判登山客丟棄

高雄月世界地景日前爆出遭非法棄置大量垃圾現「垃圾山」，台中市長盧秀燕被問及相關議題時，還自豪台中市不會發生垃圾大戰，廿七日、廿八日盧秀燕上和平區視察，昨卻被爆在好山好水的和平區志佳陽大山的路線出現「垃圾燃燒坑」，因下游就是德基水庫水源，議員江肇國促人在和平的盧秀燕好好查清楚，不容放任山區成「垃圾山」。

台中市環保局指出，昨已請和平區公所派員巡檢，初判為登山遊客丟棄，後續如查獲違規行為人與事證，最高可開罰十萬元罰鍰。

可能已往下游滲透 影響農作及飲用水

高雄月世界日前被爆出有「垃圾山」，台中市大里掩埋場也堆置逾卅四萬噸垃圾，盧秀燕之前被問到高雄垃圾山議題，還自豪強調，她上任七年來一再被罵，稱台中會發生垃圾亂倒的垃圾大戰，結果都沒發生，台中市遇垃圾焚化「週轉不靈」就使用合法掩埋場，她還保證「在我八年任內台中市不會發生垃圾大戰」。

盧秀燕進和平視察 議員促好好查清楚

不過，盧秀燕近日前進和平山區視察，江肇國指出，昨日他接獲山友反映，在和平區志佳陽大山的路線上出現「垃圾燃燒坑」，從曝光的現場照片可見垃圾坑出現多次焚燒痕跡，土壤焦黑，垃圾堆中還夾雜大量塑膠瓶罐與紙類，更離譜的是，垃圾坑就在水源旁，正下游就是德基水庫，除了亂丟垃圾影響和平區山林好山好水，污染環境及水源外，且焚燒產生的有毒物質、飛灰及滲漏物，很可能都已經往下游滲透，影響土壤與水質，甚至是農作及飲用水。

江肇國指出，擔心山區恐怕不只一處有類似情況，要求環保局查明來源、徹底處理，更促人在和平山區的盧秀燕好好查清楚。

查獲最高罰10萬 該處屬國家公園管轄

環保局另指出，經和平區公所派員稽查，初步認定該區域為國家公園管轄區域，區公所將盡速再次前往定位坐標確認權管單位後，發文權管單位要求限期改善；另亦將與和平區清潔隊針對議員所指區域路線詳加查察，如有相關事證將針對行為人具體告發。

