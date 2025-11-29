台積電嘉義先進封裝二廠 明年量產

台積電嘉義CoWos先進封裝廠明年投產。（記者蔡宗勳攝）

台積電在嘉義科學園區興建兩座CoWoS先進封裝廠，建廠進度受到外界關注。嘉義縣長翁章梁昨天與台積電先進封裝技術暨服務副總何軍等人會面後透露，目前嘉義二廠已裝機測試，預計明年投入量產，一廠預計明年裝機，後年投入量產，可望為地方帶來三千個就業機會。

一廠明年裝機 後年大量生產

嘉縣校園七月受到丹娜絲颱風摧殘，台積電調度協力廠商搶修布袋國中、東石國小等十一所學校，以一個月時間完成全部復建工作，讓學校能如期開學。

昨天何軍與台積電慈善基金會執行長彭冠宇等團隊成員到縣府拜會翁章梁，翁代表縣府致贈感謝狀，接著舉行閉門會議，討論目前嘉科兩座封裝場施工及人員進駐安置進度。

據了解，台積電嘉科兩座CoWoS先進封裝廠，雖工安事件頻傳，但對進度影響不大，反而是七月颱風及豪雨衝擊較大，原訂第三季裝機延至十一月間，目前正如火如荼進行中，彌補落後的期程。

將為地方帶來三千就業機會

翁章梁說，一個先進封裝廠約需一千五百位員工，明年即將投產的嘉義二廠員工大致招募完成，嘉義子弟占了兩成以上，約有三百多人，提供嘉義子弟就業機會。

翁章梁強調，面對極端氣候強降雨可能釀災，台積電嘉科封裝廠基地已墊高，即使超豪大雨也不會淹水，由於目前廠區周邊一旦淹水仍無法進出，縣府已積極向中央爭取經費支持，將嘉科園區周邊防洪頻率提升至百年防洪標準，中央與地方政府密切合作中，確保台積電運作不受影響。

隨後，台積電團隊一行人也前往協助修復的和興、沄水國小現勘復建執行成果。

台積電嘉科廠團隊拜會嘉義縣政府，討論兩座封裝場施工及人員進駐安置進度。（記者蔡宗勳攝）

