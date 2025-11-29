蕭美琴參訪土庫 見證青年熱愛家鄉

「土庫夜卡古」特展獲副總統蕭美琴青睞。（農村發展及水土保持署提供）

一群土庫青年對故鄉關懷，七年來走遍鎮內十七里訪談，更在前年成立土庫知識青年發展協會，今年他們透過農村水保署第大專生洄游農村競賽，以「土庫夜卡古」特展帶領民眾認識土庫一天生活樣態，成果展獲得副總統蕭美琴青睞，昨天特地到土庫參訪，對年輕人的努力直言感動。

土庫知識青年發展協會近四十名成員，主要都是土庫當地年輕人，近七年來他們透過學校老師帶領及自己的力量走訪土庫鎮，更將百年建築「萬得醫院」作為據點。

協會理事長邱子玲表示，去年協會成員在第一市場舉辦「土庫香路」特展，帶領民眾認識專屬土庫的香味，今年透過大專生洄游農村競賽計畫，先在萬得醫院舉辦「土庫夜卡古」故事展，帶領大眾認識土庫一天生活，九月在台北成果展時，獲得蕭美琴副總統青睞，當時還承諾來雲林鼓勵。

昨天蕭美琴先到土庫第一公有市場參訪日常雞尾酒吧，再走過「土庫香路」特展看板，並到順天宮參訪，最後走入萬得醫院參觀，見證百年醫院過去照顧土庫鎮民的故事。

蕭美琴指出，土庫確實是有豐富歷史地方，看到有一群對家鄉文化歷史非常重視的青年，結合地方力量讓當地文化展現出來，看了非常感動，來為他們加油打氣。

