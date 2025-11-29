為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    賴清德︰國民黨以前萬萬稅 民進黨一直減稅

    2025/11/29 05:30 記者洪瑞琴、王姝琇、劉婉君／台南報導
    賴清德到台南孔廟贈匾「川流敦化」。（記者洪瑞琴攝）

    賴清德到台南孔廟贈匾「川流敦化」。（記者洪瑞琴攝）

    強調不同政黨沒有關係 但要同一國 呼籲國人團結面對外來勢力

    總統賴清德昨天「回鄉」贈匾、拜廟祈福，細數政績時，他說，國民黨以前萬萬稅，現在一直減稅，也強調說：「我們要共同守護台灣，大家要團結，不同政黨沒有關係，但要是同一國，面對外來勢力我們團結，他們就不敢欺負我們」，並期盼台灣未來培育出諾貝爾獎得主。

    到台南孔廟主持題贈川流敦化揭匾

    賴清德先赴「全台首學」台南孔廟主持題贈「川流敦化」匾額的揭匾，對於教育政策，賴清德強調「教育平權」的重要性，因此從補助學費到改善校園設備，政府就是希望每位努力向上的學生都能在公平環境中前進。包括二〇二三至二〇二七年投入九七〇億元的「高教深耕計畫」、讓青年到國外交換的「台灣橋梁計畫」以及「青年百億海外圓夢基金」，都是要幫助年輕世代站上國際舞台。

    期盼台灣未來培育出諾貝爾獎得主

    賴清德更勉勵，期待未來卅年台灣能在物理、化學、醫學領域培育出至少三位諾貝爾獎得主。他也承諾將持續協助十五至卅歲青年走向世界，拓展視野，成為國家前進的力量。

    賴清德在正統鹿耳門聖母廟參拜祈福後向鄉親報告國事，他說，台灣「世面」很好，台灣的民主全世界有目共睹，經濟面有半導體、電子零組件等產業，台灣表現超過日韓，全球都說讚。

    政府稅收增加 撥千億預算照顧老小

    賴清德說，台灣經濟進步、稅收增加是要照顧人民，國民黨執政時期是萬萬稅，現在是一直減稅，由收入前一％的人繳稅，讓四、五〇％人民不用繳稅，減稅之後增加照顧，有一一〇〇至一二〇〇億元提供〇至六歲補助，比老人年金還要好。政府也每年花一千億元照顧長輩，這兩年中央都在做這些事。

    賴清德隨後到歸仁仁壽宮為「覃恩溥化」揭匾，再到大台南會展中心為「總統盃AI素養爭霸賽」頒獎。賴清德指出，台灣在未來將成為AI領航者，政府推動AI新十大建設與「晶創台灣方案」，預計二〇二八年前，培育四十五萬名AI跨域人才。

    總統賴清德28日回到台南拜廟祈福，向鄉親報告國事。（記者王姝琇攝）

    總統賴清德28日回到台南拜廟祈福，向鄉親報告國事。（記者王姝琇攝）

