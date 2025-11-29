為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    淡北道路挖破管 淡水停水38小時

    2025/11/29 05:30 記者羅國嘉／新北報導

    淡北道路工程施工意外挖破關渡橋機車引道旁自來水主管，導致淡水區六萬二千多戶停水，台灣自來水公司昨天中午停水搶修，預計到十一月卅日凌晨二時完成，並設置多處取水站供民眾應急使用。新北市新建工程處表示，已要求施工單位檢討流程，防止類似事件再度發生。

    預計30日凌晨修復 設多處取水站

    因為水管被挖破，自來水公司從十一月廿八日凌晨〇時至中午十二時實施降壓供水，廿八日中午十二時起至十一月卅日凌晨二時，停水卅八小時施工。影響範圍包括淡水區崁頂里、北投里、大庄里、埤島里、中興里、北新里、協元里、文化里、新春里、新民里、新義里、新興里、正德里、水碓里、沙崙里及油車里，共計六萬二千多戶。

    自來水公司昨天下午在淡水區中山北路二段三七五號、淡水區新市三路三六一號、淡金路一段五六五號、新興街一二三號、濱海路三段一四八巷等處設置臨時取水站，供民眾取水。

    新工處表示，此次鑽破管線位於地下約八公尺深，是十多年前埋設，推測當時技術關係，致圖資與實際狀況有所落差，才造成這起意外事件，後續要求各管線單位，確實清查所屬管線正確位置，並要求施工單位檢討地下管線探勘及施工管理流程，避免類似事故再度發生。

