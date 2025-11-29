防洪、綠能兼休憩 新莊快樂公園啟用

新莊快樂公園中亮點為蜂巢主題遊戲塔，靈感源自蜜蜂飛行路徑，設計富有挑戰性的滑梯與攀爬設施，鼓勵孩童探索冒險。（記者翁聿煌攝）

新北市工務局在新莊區瓊泰路闢建「快樂公園」，昨天啟用，市長侯友宜前往體驗，他鼓勵長輩要多出來活動筋骨。除了遊樂設施，還設有保水設施與雨水回收系統及太陽能儲電設備，打造永續友善休憩空間。

侯友宜表示，新莊為新北市第二大行政區，人口眾多，公園及休憩空間的需求尤為迫切，快樂公園鄰近豐年國小及豐年市場，是當地居民重要的休憩據點，既有設施已無法滿足民眾需求。

請繼續往下閱讀...

蜂巢主題遊戲塔 供孩童探險

市府闢建公園，一併施作周邊計畫道路、學校人行道及公園，整合後面積達約六千四百平方公尺，與未來的溫仔圳重劃區開發相鄰，並與對岸的瓊泰河濱公園相呼應，形成完善的綠廊與路網。

工務局長馮兆麟指出，開闢範圍過去為菜園及雜樹林，改建為公園綠地，經徵詢各界意見，規劃出入口迎賓、共樂地景沙坑、蜂巢主題遊戲、健康樂活區及快樂共享廣場等五大區。馮兆麟說，公園中最吸睛的亮點為蜂巢主題遊戲塔，靈感源自蜜蜂飛行路徑，設計富有挑戰性的滑梯與攀爬設施，鼓勵孩童探索冒險；共樂地景沙坑區提供西瓜轉盤、沙坑及益智遊戲牆，促進孩童感官發展與社交互動。

新建工程處長簡必琦表示，全區設有保水設施與雨水回收系統，強化社區防洪韌性；同時運用再生資源配置太陽能儲電系統及LED節能照明，提升資源利用效率。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法