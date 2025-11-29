徐榛蔚全額補助吉安1.4億 挨批獨厚自己人

花縣府補助北昌市場改建 議員楊華美轟：增修霸王條款解套

吉安鄉長游淑貞被視為徐榛蔚接班人，明年將問鼎花蓮縣長，吉安鄉公所去年爭取中央補助北昌市場改建，鄉公所自籌款一．四億元由縣府全額補助，縣議員楊華美昨批縣府「獨厚自己人」，因超過法定上限，縣府還修「霸王條款」解套；另花蓮垃圾場堆置大量生活垃圾造成起火，也建議環保局與台泥增建氣化爐，不過縣府表示暫不考慮。

法定最高千萬 卻獲10倍金額

無黨籍花蓮縣議員楊華美批，吉安鄉公所去年提北昌市場修建計畫一．九億元，申請花東基金補助五千五百萬元，縣議會還沒同意，縣長徐榛蔚就已同意全額挹注吉安鄉公所一．四億，等於鄉公所不用出錢。

楊華美認為，吉安鄉是財政一級鄉鎮，依縣府補助辦法最高給十％就是一千多萬元，徐卻承諾吉安鄉十倍金額，並質疑縣府去年七月修「縣政府對所轄鄉鎮市公所補助辦法」，專案核定事項不受補助比率限制，目的就是幫「縣長自己人」解套，聽話的鄉鎮長資源就多！

光復災區 不見編列重建經費

花蓮縣長徐榛蔚則強調，明年四千四百多萬、後年九千多萬為分年編列，面對議員質疑經費過度集中、分配不均，徐榛蔚竟答「光復鄉市場縣府也補助一千四百萬」，對於議員要求「拿兩億元來補助光復鄉災區」，徐榛蔚不置可否；光復災區縣議員蔡依靜痛批，明年縣預算編列完全不見縣府編列災區重建經費，「只會說中央有二七〇億元」。

此外，花蓮市垃圾掩埋場前天下午起火，已經是今年第三起，造成市區空氣惡臭污染，議員也建議環保局請台泥加開第二座垃圾氣化爐，提高處理量能，花蓮縣環保局長饒慶龍認為，氣化爐設立需辦可行性評估及公聽會，目前暫無規劃，強調花蓮市堆置垃圾會在明年底處理完成。

