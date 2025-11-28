為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    暖暖邊坡崩塌 明年1月有條件通車

    2025/11/28 05:30 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆暖暖興隆街邊坡土石坍塌，上方有巨石，持續有落石，有安全顧慮。（記者盧賢秀攝）

    基隆暖暖區興隆街本月七日發生邊坡土石坍塌，落石清除後陸續有土石滾落，上方還有十二公尺高巨石有落下危險，至今仍封路，市府工務處與相關單位昨天勘查，新北市瑞芳區的里長也來「踢館」，砂石車等大型車繞行四腳亭禁行大車路段，民眾、學生安全受威脅，市府工務處強調，封路是為安全考量，下週進場復建，預計明年一月上旬有條件開放單線雙向通車。

    工務處、暖暖區公所、市議員連恩典、林旻勳、陳冠羽和基隆過港里長陳清池、瑞芳區吉安里長謝永昌和吉慶里長簡惠麗等人都來會勘。

    瑞芳區里長指出，封路期間大車都繞行禁止貨車通行橋樑和路線，里民和學生安全受威脅，里長被罵翻了。基隆市議員和里長則表示，接到暖暖區和瑞芳區民眾抱怨，希望盡速通車，但仍有新的落石，還是要安全為重。

    工務處副處長洪延良表示，邊坡陸續有落石，最大的有直徑九十公分，透過起重機吊掛人員上去觀察，邊坡陡峭，石塊掉落、彈跳方向與範圍很難預測，通行真的會有安全疑慮。洪說，市府下週進場復建，預計明年一月上旬有條件開放單線雙向通車。目前邊坡上方有顆十二公尺的巨石，工務處表示將先做好鋼柵欄防護措施，再來處理巨石。

