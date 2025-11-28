拚演唱會經濟 北市議員促爭取大巨蛋檔期

近年各城市都在發展演唱會經濟，台北市議員柳采葳昨於市議會詢問市長蔣萬安，現今台灣人想到演唱會經濟，都只會想到高雄市，她檢視台北市場館，小巨蛋審理時程冗長，為許多廠商詬病，大巨蛋檔期則幾乎都掌握在遠雄手中；此外，市府掌握國際巨星來台消息不夠即時，難以配合城市行銷。蔣萬安說，已責成副市長林奕華檢討小巨蛋相關使用規範調整，已有初步方向；大巨蛋部分會找機會與遠雄溝通創造雙贏，並希望更早獲知相關檔期以規劃城市行銷。

蔣萬安︰找機會與遠雄溝通

柳采葳指出，發展演唱會經濟也能提高城市能見度，進一步發展周邊旅宿業等經濟，但是現在想到台灣最知名的演唱會經濟，大家只會想到高雄，市長可以服氣？蔣萬安回，去年到今年上半年，北市演唱會帶來的經濟效益，表現非常亮眼，當然還有可持續精進的部分，包含日前韓團Super Junior來大巨蛋開唱，他也有請觀傳局進行整體宣傳行銷，也看到歌迷給予肯定。

柳采葳說，小巨蛋是熱門場地，但許多藝人都表達申請手續繁複，如一年僅有三月、九月兩梯次可申請，審理期間則長達三個月，曠日廢時；大巨蛋部分，市府一年只有十天公益檔期，而細數明年檔期幾乎滿檔，尤其熱門的七、八月暑假時段更是一天空檔都沒有，北市在場館場租上優勢已經不如高雄，現在連檔期都比不過人家，如何發展演唱會經濟？

蔣萬安說，市府能掌控的小巨蛋確實在申請上比較僵化，上個月他也責成林奕華通盤檢討小巨蛋檔期，以及場館周邊配合，已有初步方向，另包含北流、北藝等也能舉辦中小型表演。大巨蛋方面，七至九月主要以棒球賽事為主，也會找機會跟遠雄溝通檔期，看如何創造雙贏。

