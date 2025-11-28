非洲豬瘟補助 北市非列管肉攤已約40攤申請

台中非洲豬瘟疫情影響全台溫體豬攤商，北市議員許淑華、陳怡君、洪婉臻、郭昭巖等人昨在議會財政建設委員會建議市府擴大認定受豬瘟衝擊的攤商補助資格，並建請產發局再加碼補助。市場處長黃宏光表示，目前非列管部分在議員積極爭取下，北市府也予以造冊協助攤商，申請時間到十二月十四日，目前約有三、四十攤來申請。

黃宏光表示，第一梯次先針對公有市場進行造冊，第二梯次針對第一類為台北市家畜肉類商業同業公會會員，由公會統一造冊送市場處轉請經濟部審核；第二類為非屬第一梯次及公會所屬的生鮮豬肉攤商，等同於非列管的攤商，也在議員積極爭取下，北市府予以造冊，協助攤商，申請時間到十二月十四日，目前約有三、四十攤來申請。

產業發展局長陳俊安表示，目前非列管攤商只要提出進貨證明，就會予以造冊，中央的三萬元補助與北市的一萬元補助都會發放，由於目前還在造冊階段，將在結束造冊後，三天內提供總經費給財建委員會。

許淑華指出，在地市場長期有臨時攤商，或是自治會在建置名冊時，並未確實建置的攤商，不過該攤商確實長期在販售豬肉，因沒被納入造冊而被排除，對攤商是極大衝擊，目前中央也希望要擴大認定。

陳怡君也表示，有攤商反映有營業事實，但沒被造冊，希望補助可以放寬，業者也關心補助何時進帳，以及申請的方式不要太複雜。議員張文潔則說，希望包括美食攤等豬肉相關攤商，都能給予補貼。

