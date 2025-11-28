彰化漁民黃順恆 年清千餘公斤海廢奪冠

彰化線西漁民黃順恆今年清除一一五五．九公斤的海洋廢棄物。（彰化環保局提供）

不讓海洋變垃圾場！彰化線西漁民黃順恆今年以累計清除一一五五．九公斤的海洋廢棄物，勇奪全縣冠軍，成為環保鑑隊第一戰將！他表示，海洋什麼垃圾都有，他打撈過超大輪胎、電冰箱、瓦斯桶與腳踏車，數量最多的則是被遺忘的「幽靈蟹籠」！

「幽靈蟹籠」常被遺忘 清出最多

黃順恆指出，他平日塭仔港出海，因為採用底拖網，起網除了底棲魚，海底垃圾幾乎也都會「一網打盡」，幾乎每次起網都會夾雜垃圾，尤其是颱風過後，海底有更多的沉木或海飄垃圾。

黃順恆表示，最常打撈到的就是「幽靈蟹籠」，因為籠具船一次都是放置一萬個以上，往往因海況不佳導致籠具遺失，也不可能再回頭尋回。他今年光打撈到幽靈蟹籠就有數百個，幾乎每趟都會打撈到，讓他繼前年第一名後，再次拿下冠軍。他認為能夠出海捕魚，還順手清除海廢，讓海洋更乾淨，非常有意義。

環保局水質保護科長尤鴻昌表示，今年漁民清除海廢成果斐然，前五名依序為黃順恆一一五五．九公斤、黃碧妃七六三．四公斤、黃永遠四百公斤、林得祿三三一．二公斤、施宣鑫九五．四三公斤。另有十九位漁民今年度清除海廢量也達卅公斤以上，都是守護海洋的最佳勇士，共同為愛護海洋環境一起努力。

