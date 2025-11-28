為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化漁民黃順恆 年清千餘公斤海廢奪冠

    2025/11/28 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化線西漁民黃順恆今年清除一一五五．九公斤的海洋廢棄物。（彰化環保局提供）

    彰化線西漁民黃順恆今年清除一一五五．九公斤的海洋廢棄物。（彰化環保局提供）

    不讓海洋變垃圾場！彰化線西漁民黃順恆今年以累計清除一一五五．九公斤的海洋廢棄物，勇奪全縣冠軍，成為環保鑑隊第一戰將！他表示，海洋什麼垃圾都有，他打撈過超大輪胎、電冰箱、瓦斯桶與腳踏車，數量最多的則是被遺忘的「幽靈蟹籠」！

    「幽靈蟹籠」常被遺忘 清出最多

    黃順恆指出，他平日塭仔港出海，因為採用底拖網，起網除了底棲魚，海底垃圾幾乎也都會「一網打盡」，幾乎每次起網都會夾雜垃圾，尤其是颱風過後，海底有更多的沉木或海飄垃圾。

    黃順恆表示，最常打撈到的就是「幽靈蟹籠」，因為籠具船一次都是放置一萬個以上，往往因海況不佳導致籠具遺失，也不可能再回頭尋回。他今年光打撈到幽靈蟹籠就有數百個，幾乎每趟都會打撈到，讓他繼前年第一名後，再次拿下冠軍。他認為能夠出海捕魚，還順手清除海廢，讓海洋更乾淨，非常有意義。

    環保局水質保護科長尤鴻昌表示，今年漁民清除海廢成果斐然，前五名依序為黃順恆一一五五．九公斤、黃碧妃七六三．四公斤、黃永遠四百公斤、林得祿三三一．二公斤、施宣鑫九五．四三公斤。另有十九位漁民今年度清除海廢量也達卅公斤以上，都是守護海洋的最佳勇士，共同為愛護海洋環境一起努力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播